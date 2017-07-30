Bayram Muhammet Deniz: “Yürüyüş yolu çok özel bir yer”

1987 Sakarya Hendek doğumlu. Bekar. Ortaokul mezunu. Milliyetçi Hareket Partisi'nin eski İzmit ilçe başkan yardımcısı.

Kuruçeşme'de oturuyor. Serbest meslekle uğraşıyor. Deniz, “Yürüyüş Yolu çok özel bir yer. Kocaeli dışında asla yapamayacağım tek şey Yürüyüş Yolu’nda dostlarla sohbet etmek.” diyor

Çiğdem ARMAĞAN

Kocaeli’nin en şikayetçi olduğunuz yanı nedir?

Kocaeli'nin en şikayetçi olduğum yönü trafiği ve gürültüsü.

Uzak kaldığınız zamanlar Kocaeli’nin en çok neyini özlüyorsunuz?

Uzak kaldığımda dostlarım ve arkadaşlarımı özlüyorum.

‘Nereye gidersem gideyim, Kocaeli dışında hiçbir yerde bunu yaşayamam’ dediğiniz şehir tutkunuz var mı?

Yürüyüş Yolu çok özel bir yer. Kocaeli dışında asla yapamayacağım tek şey Yürüyüş Yolu’nda dostlarla sohbet etmek.

Kocaeli’de öğlen yemekleri için tercih ettiğiniz lokantalar hangileri?

Dışarıda yemek yemeyi tercih etmiyorum.

Kocaeli’de devamlı gittiğiniz berberiniz var mı?

Devamlı gittiğim berberim tabi ki var. Kuruçeşme Cadde Erkek Kuaförü Şahin Uzer.

Konfeksiyon alışverişi için tercih ettiğiniz mağazalar hangileri?

Özellikle alışveriş yaptığım bir mağaza yok. Beğendiğim ve bütçeme uygun olan mağazalardan alışveriş yaparım.

Kasap, şarküteri, manav alışverişlerinizi nerden yapıyorsunuz?

Market alışverişlerimi genellikle Kuruçeşme esnafından yapmaya özen gösteririm. Semt esnafına sahip çıkmak önemlidir.

Özellikle tercih ettiğiniz bir akaryakıt istasyonu var mı?

Yok.

Sinemaya gidiyor musunuz? Özellikle tercih ettiğiniz bir salon var mı?

N Ctiy veya Doplhin AVM tercihimdir.

Bir pazar günü piknik yapmaya karar verdiniz, şehrimizde nereye gidersiniz?

Piknik için Maşukiye, Sapanca ve Çenedağ tercihlerimdir.

Kahvaltı için tercih ettiğiniz bir mekan var mı?

Evimde ailemle yapılan kahvaltıyı hiçbir şeye değişmem.

Şehrimizde lahmacun, pide ve ekmek fırını olarak en başarılı bulduğunuz yerler neresi?

Zenka lahmacun

Tatlı - pasta alışverişini nereden yapıyorsunuz?

Tatlı pasta ekmek alışverişlerimi yine semtimden yapıyorum. Pasta ve tatlı alışverişimi Şener Pastanesi, ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarımı Gürler Fırın'dan karşılıyorum.

Bar, gece kulübü ve benzer mekanlara gidiyor musunuz?

Bar ve gece kulübünü tercih etmem. Alkol ve sigara kullanmıyorum.

İlimizde son yıllarda çok sayıda kafe açıldı, bu tür yerlere gidiyor musunuz?

Kafe olarak genelde gittiğim Kafe Kumpir var.

kafe, lokanta veya restorana gittiğinizde servisinden özellikle memnun olduğunuz ve ismen tanıştığınız garson var mı?

Kafe Kumpir işletmecisi Ali ve Ethem Beyler ile samimiyim. Servisi de kendileri yapar genellikle.

Akşam yemeği için sevdiğiniz bir mekana gittiniz, hangi yemeği, hangi içeceği sipariş edersiniz? Ve ortamda nasıl bir müzik olmasını, yanınızda kimlerin olmasını istersiniz?

Et yemeği tercihimdir. Yanında ayran içerim. Gittiğim ortamda genellikle 90'ların pop müziklerinin veya türkü çalmasını tercih ederim.

Kocaeli’nin unutulmaz politikacısı olarak gördüğünüz bir isim var mı?

Kocaeli'nin unutulmaz siyasetçileri bana göre MHP eski Milletvekili Kemal Köse ve CHP eksi Milletvekili Sefa Sirmen'dir.

Şehrimizdeki hastane, klinik ve sağlık kuruluşlarından memnun musunuz?

Genellikle sağlık sektöründe Kocaeli'de sıkıntı yok. Memnunum.

Sınırsız paranız ve yetkiniz var. Kocaeli’de bir proje uygulamanız isteniyor. Nasıl bir projeyi hayata geçirmek istersiniz?

Öncelikle şehrin trafik sorununu çözerdim. Daha sonra gençlere iş imkanları sağlamak adına bir takım çalışmalar yapardım. Belediye bünyesinde hem üretip hem iş gücü sağlayan atölyeler, işletmeler açardım. Kocaeli'nin bana göre en büyük sorunu genç nüfusun işsiz olması.

Kocaeli’de size bir ev hediye edileceğini düşünün. Hangi bölgede ve nasıl olsun istersiniz?

Kuruçeşme semtinde herhangi bir yerde olması yeterli.

Kocaeli’de stresinizi nasıl atarsınız?

Sekapark ve Yürüyüş Yolu'nda yürümek iyi geliyor. Strese birebir tavsiye ederim.

Kocaeli’de kültürel etkinlikleri yeterli buluyor musunuz?

Fuar döneminde hareketli oluyor, Kocaeli'de kültür etkinlikleri. Bence yeterli.

Futbol ile aranız nasıl? Kocaelispor maçlarını takip eder misiniz?

Kocaelispor maçlarına uzun zamandır gidemiyorum. Elimden geldiğince takip etmeye çalışıyorum.

Hangi yerel gazeteleri takip ediyorsunuz?

Özgür Kocaeli ve Haber Hodri Meydan'dan kent haberlerini takip etmeye çalışıyorum.