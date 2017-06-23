  • BIST 99.903
  • Altın 141,881
  • Dolar 3,5062
  • Euro 3,9147
  • Kocaeli 30 °C

Bayram nedeniyle kabristanlara ücretsiz otobüs

»
Bayram nedeniyle kabristanlara ücretsiz otobüs
Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı nedeniyle kabristanlara ücretsiz otobüs kaldıracak

Büyükşehir Belediyesi, arife ve bayramın birinci günü kabristan ziyareti yapacak olan vatandaşları,  Asri Mezarlık ve Bağçeşme’ye ücretsiz taşıyacak. Obüs seferleri Batı Terminali’nde hareket edecek.

AREFE VE İLK GÜN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda belediye otobüsleri ve deniz ulaşım araçlarını kullananlar için ücretsiz hizmet verirken mezarlık ziyaretlerini de ihmal etmedi. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi vatandaşların yapacağı kabristan ziyaretleri için Arife günü ve Ramazan Bayramı’nın ilk günü ücretsiz otobüs hizmeti verecek.

HER SAAT BAŞI

Büyükşehir Belediyesi’nin kabristan ziyaretleri için sefere koyduğu  otobüsler Batı Terminali’nden hareket edecek. Otobüsler 08.00- 17.00 saatleri arasında her saat başı Asri Mezarlık, Kent Mezarlığı ile Bağçeşme’ye kalkacak.

SERVİS GÜZERGAHLARI

Batı Terminali’nden kalkacak olan servislerin güzergahları şu şekilde;

Bağçeşme Mezarlığı’na gidecek olan vatandaşlar için; Batı Terminali - Cumhuriyet Cd. - Alemdar Cd. - Çocuk Parkı(İzmit Lisesi Önü) - Yeni Turan - Bağçeşme güzergahını izleyecek.

Asri Mezarlığa gidecek olan vatandaşlar için; Batı Terminali - Kuzey Yanyol - Leyla Atakan Cd. – Santral - M. Ali Paşa – Üçyol - Eski İstanbul Yolu - Asri Mezarlık güzergahını izleyecek.

Kent Mezarlığı’na gidecek olan vatandaşlar için; Batı Terminali - Kuzey Yanyol - Leyla Atakan Cd. –Santral - M. Ali Paşa – Üçyol - Eski İstanbul Yolu - Kent Mezarlığı güzergahı kullanılacak.

Bu haber toplam 617 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kocaeli'de bayramda hava nasıl olacak?23 Haziran 2017 Cuma 09:03
  • Kızılay Şube Başkanı İpek:“Bize bağışçı ve gönüllü olun”23 Haziran 2017 Cuma 09:00
  • Deve kuşu küçük çocuğu gülme krizine soktu22 Haziran 2017 Perşembe 23:55
  • 25 milyon 66 bin lira devretti!22 Haziran 2017 Perşembe 22:26
  • Oturma şekliniz, karakterinizi ele veriyor22 Haziran 2017 Perşembe 22:04
  • Bülent Ersoy'un hırsız maymunla imtihanı22 Haziran 2017 Perşembe 20:18
  • Islak mendillerdeki büyük tehlike!22 Haziran 2017 Perşembe 18:54
  • En çok merak edilen isimlerdendi! Kocaelisporlu o futbolcu kararını verdi22 Haziran 2017 Perşembe 18:11
  • "Karakol gemi" yoğun ilgi görüyor22 Haziran 2017 Perşembe 17:59
  • Yeni binada gerçeği aratmayan tatbikat22 Haziran 2017 Perşembe 17:08
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • Hereke Marina Cafe
    • Masala Kebap
    • Paşadağ Şelale Restaurant
    • Kartepe Saklı Vadi Restaurant
    • Safran Restaurant
    • Gaziantepli BEYHAN
    • Seka Sahil Restoran
    • Sırça Köşk Restaurant
    • Közz Ocakbaşı
    • Beyzade Kebap
    • Köseoğlu
    • Çınar Lokantası
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti