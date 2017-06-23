Bayram nedeniyle kabristanlara ücretsiz otobüs

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı nedeniyle kabristanlara ücretsiz otobüs kaldıracak

Büyükşehir Belediyesi, arife ve bayramın birinci günü kabristan ziyareti yapacak olan vatandaşları, Asri Mezarlık ve Bağçeşme’ye ücretsiz taşıyacak. Obüs seferleri Batı Terminali’nde hareket edecek.

AREFE VE İLK GÜN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda belediye otobüsleri ve deniz ulaşım araçlarını kullananlar için ücretsiz hizmet verirken mezarlık ziyaretlerini de ihmal etmedi. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi vatandaşların yapacağı kabristan ziyaretleri için Arife günü ve Ramazan Bayramı’nın ilk günü ücretsiz otobüs hizmeti verecek.

HER SAAT BAŞI

Büyükşehir Belediyesi’nin kabristan ziyaretleri için sefere koyduğu otobüsler Batı Terminali’nden hareket edecek. Otobüsler 08.00- 17.00 saatleri arasında her saat başı Asri Mezarlık, Kent Mezarlığı ile Bağçeşme’ye kalkacak.

SERVİS GÜZERGAHLARI

Batı Terminali’nden kalkacak olan servislerin güzergahları şu şekilde;

Bağçeşme Mezarlığı’na gidecek olan vatandaşlar için; Batı Terminali - Cumhuriyet Cd. - Alemdar Cd. - Çocuk Parkı(İzmit Lisesi Önü) - Yeni Turan - Bağçeşme güzergahını izleyecek.

Asri Mezarlığa gidecek olan vatandaşlar için; Batı Terminali - Kuzey Yanyol - Leyla Atakan Cd. – Santral - M. Ali Paşa – Üçyol - Eski İstanbul Yolu - Asri Mezarlık güzergahını izleyecek.

Kent Mezarlığı’na gidecek olan vatandaşlar için; Batı Terminali - Kuzey Yanyol - Leyla Atakan Cd. –Santral - M. Ali Paşa – Üçyol - Eski İstanbul Yolu - Kent Mezarlığı güzergahı kullanılacak.