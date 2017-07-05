Bayram öncesi flaş karar! ‘Kesimi yasaklandı’

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, düve kesimine yasak getirildiğini ve kurbanlık olarak sevkine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nda dişi hayvan kesimini yasakladıklarını belirtti. Çelik, "Kurban Bayramı'nda dişi hayvan kesimini yasakladık. Kurban pazarına girmemesi için çok sıkı denetim yapacağız. Pazara gelişini engelleyeceğiz" dedi. Faruk Çelik, Vatandaşlar açıklamalarımızı dikkate alsın istiyoruz. Bu milli bir meseledir. Keserek çözemeyiz, hayvan varlığımızı arttırmalıyız vurgusunu yaptı.

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