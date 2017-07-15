Bayram, sokağa çıktı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yeni Genel Sekreteri, 2019’daki yerel seçimlere kadar Büyükşehir Belediyesi’nin yapacağı yeni projelerle ilgili çok titiz çalışma yürütüyor.

Göreve başladığı günden beri Büyükşehir’de brifing alan Bayram, dün bazı projelerle ilgili yerinde incelemeler için sokağa çıktı.

ÖNCE BATI TERMİNALİ

Büyükşehir Belediyesi’nin öncelikli gündeminde, Tahir Büyükakın döneminde projesi hazırlanan yeni Batı Terminali var. Halen SEKA girişinde bulunan Batı Terminali, Mannesmann'dan 80 milyon TL karşılığı kamulaştırılan D-100 kenarındaki alana taşınacak. İlhan Bayram, dün Batı Terminalinin yapılacağı eski Mannesmann sahasına giderek Büyükşehir yetkililerinden ayrıntılı bilgi aldı. D-100 trafiğini rahatlatmak için, Batı Terminalinin biran önce bu alana taşınması planlanıyor.