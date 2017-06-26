Bayram; takipçi ve disiplinlidir

Son Valiler kararnamesi ile, henüz 2 yıldır Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevini yürüten Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın Bilecik Valiliği’ne atanması, kendisi dahil herkes için sürpriz oldu.

Büyükakın’ın Valilik görevine atanması, geleceğinin parlak, önünün açık olduğunun da bir işaretidir. Daha önce de yazdım, 2019’dan sonra AK Parti iktidarları devam ediyorsa, Büyükakın’ı çok önemli görevlerde görebiliriz.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği, Büyükakın için birinci staj dönemiydi. Bilecik Valiliği hiç kuşkusuz ikinci staj dönemi olacaktır.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde Büyükakın’dan boşalan Genel Sekreterlik görevine, Ramazan Bayramı’nın geçmesi bile beklenmeden atama yapılması da bugüne kadar hemen her konuda yavaş hareket etmesine alıştığımız Kocaeli Büyükşehir Belediyesi açısından önemli ve güzel bir sürpriz olmuştur. Genel Sekreterlik görevine İSU Genel Müdürü İlhan Bayram’ın getirilmesi ise, kesinlikle sürpriz değildir. Bu göreve getirilmiş olması, Bayram’ın hakkıydı.

2005 yılı kasım ayından buyana İSU Genel Müdürlüğü görevinde bulunan yeni Genel Sekreter İlhan Bayram’ı bu kentte en yakından tanıyan kişilerden biri olduğumu düşünüyorum. Defalarca baş başa uzun sohbetlerimiz olmuştur. Öncelikle belirtmek isterim ki, Sayın İlhan Bayram, ilimiz bürokrasisi içinde benim en çok saygı duyduğum ve güvendiğim kişilerden biridir.

Hiç kuşkusuz İlhan Bayram’ı kent, Genel sekreterlik görevinde daha yakından tanıyacaktır.

Tahir Büyükakın, çok zeki, iyi yetişmiş bir akademisyendi. Ama bürokratik görev, idarecilik açısından deneyimsizdi. Büyükakın’ın romantik yönü de vardı. Karşılaştığı sıkıntıları çevresiyle paylaşmak yerine içinde büyüten, her konuyu kendisine dert eden, eleştiride çabuk kırılan bir insandır yeni Bilecik Valisi.. AK Parti’nin siyaset ve bürokrat kadrolarının çok büyük bölümünün aksine, sigara içer.. Tepkisini bağırıp çağırarak değil, sitem ederek gösteren, her konuyu kendisi halletmek için bizzat devreye girmeyi tercih eden, Başkan Karaosmanoğlu’na gönülden bağlılığı tartışılmayan, ama kendi tezlerinin doğruluğu konusunda yeri geldiğinde Başkan’la da tartışabilen bir Genel Sekreter profili gördük.

Şimdi, İlhan Bayram ile birlikte farklı bir dönem başlıyor. İlhan Bayram’ın farklı bir kişilik olduğunu bildiğim için, bu dönemin de farklı olacağını düşünüyorum.

Büyükakın, üniversiteden gelen bir iktisatçıydı.

Bayram, araziden gelen bir İnşaat Mühendisi.. Her şeyden önce Karadeniz’li değil. Şehzadeler şehri Amasya’da doğup büyümüş. Çok sakin görünen, herkese karşı çık saygılı bir kişilik. 1984 yılında üniversite eğitimini tamamlayışından bu yana devlet bürokrasisinin içinde. Biz O’nu 2005 yılından itibaren İSU Genel Müdürü olarak tanıdık. Ama uzun yıllar İller Bankası yönetiminde bulunması nedeniyle, yerel yönetimlerin işleyiş tarzı konusunda çok deneyimli olduğunu söyleyebiliriz.

Bayram, bütçesi hazır olmayan hiçbir işe başlamayan, başlattığı işi yakından titizlikle takip eden bir yönetici yöneticidir. Elindeki bütçeye göre yapılacak işlerin öncelik sırasını titizlikle belirleyen bir yapısı vardır.

Benim tanıdığımı sandığım İlhan Bayram, devlet kademelerinde hiyerarşiye çok önem veren, birlikte çalıştığı kadrolardan tam bir disiplin ve sadakat bekleyen yönetici tipidir. Tahir Hoca gibi zorluklarla karşılaşıldığında bütün sorumluluğu üstlenip, kendine dert edinmek yerine, hata veya gecikmelerdeki sorumlulukları paylaştıran ve hesabını soran bir Genel Sekreter göreceğiz.

Bence bu şehirde son yıllardaki en önemli problem, İSU’nun tamamladığı alt yapı işlerinin ardından Büyşükşehir’in veya ilçe belediyelerinin üst yapı işine girmekte gecikmesiydi. Şimdi, hem İSU’yu hem Belediyenin diğer birimlerini iyi tanıyan bir Genel Sekreterimiz var. Sanırım, bu sorun da aşılmış olacaktır.

İlhan Bayram’a içtenlikle başarılar diliyorum. Genel Sekreterlik için, Büyükakın’dan sonra en uygun ve en hak edilmiş atamanın gerçekleştirildiğine inanıyorum. Bayram’ın başarısı, Kocaeli’nin mutluluğu ve konforu olacaktır.

Güney Marmara yolunun önemi

Bir Bayram Tatilini daha yaşıyoruz. Beklediğimiz gibi, İstanbul bizim şehrimizin üzerinden boşaldı. Bayram öncesi, “D-100 İzmit geçişi ağır vasıtalara yasak” diye bir karar alındı. Aslında saçmaydı. Zaten bayram tatilinde kamyonlar, Tır’lar öyle normal zamandaki gibi çalışmıyorlar. Çalışanlar da ellerini kollarını sallayarak, yasak kararına rağmen İzmit’in içinden geçip gittiler.

Bence bu uzun tatillerdeki trafik sorununun asıl önemli tarafı D-130’daki trafiktir. Siz yarından sonra dönüşü görün. Körfez Köprüsü yapıldı, D-130’un bizim şehrimizdeki bölümü rahatlar diye düşünmüştük. Ama Körfez Köprüsü pahalı. Kimse, orayı kullanmıyor. Yine Karamürsel-Gölcük güzergahı tıkanacak. D-100 ve TEM otoyollarına alternatif olarak Kuzey Marmara Otoyolu’nun inşaatı başladı, devam ediyor. 5-6 yıl sonra bitecek. Devlet bir de önümüze Güney Marmara Otoyolu projesi koymuştu. Bence bu proje Kuzey Marmara otoyolundan çok daha önemli ve acildir. Ama hala güzergah tartışılıyor. Ne zaman ne şekilde ihaleye çıkacak, bu da belli değil.

Her geçen bayram, her uzun tatil döneminde biz bu şehirde kendi evlerimize kapanıp kalacak, şehrimizin içinden geçen bütün yolları tatilcilerin emrine vereceğiz. Güney Marmara Otoyolu projesinin mutlaka ve biran önce hayata geçirilmesi gerekiyor.

Trafiğin bir kısmı Topel’e verilebilirdi

Bayram tatilinde hem yurt içi, hem yurt dışı seyahat edenlerin sayısında patlama oldu. İstanbul Atatürk Havaalanında, Sabiha Gökçen havaalanında izdiham yaşandı. Mevcut tarifelere ek olarak İstanbul’dan yüzlerce yeni uçak seferi konuldu. İstanbul’daki iki havaalanında izdiham nedeniyle yer hizmetleri aksadı. Uçaklar pistten havalanmak için, inmek için sıra beklediler.

Hiç değilse uçak yolculuğuna talebin çok arttığı bu dönemde, THY’nin ek seferlerinin bir kısmı İzmit Cengiz Topel Havaalanına kaydırılabilirdi. İstanbullu yolcular bile bunu sevinçle karşılardı. Atatürk Havaalanında bir iç hat uçağına binmek için, yolcunun 3 saat önceden havaalanına gitmesi lazım. Havaalanı girişinde büyük bir güvenlik kuyruğu. Chek-in bankolarında uzun valiz kuyrukları.

Yüzlerce ek seferin bir kısmı Cengiz Topel’e verilse, İstanbullu yolcu da, bu bölgenin insanı da rahat ederdi. Böylesi özel dönemlerde bile Cengiz Topel’in THY tarafından adeta yok sayılması gerçekten acı ve düşündürücüdür.