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Bayram tatilinin 2 gün bilançosu: 54 kaza...

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Bayram tatilinin 2 gün bilançosu: 54 kaza...
Ramazan Bayramı tatilinin iki gününde yollar yine kan gölüne döndü. Cuma akşamından bugün akşam saatlerine kadar yurt genelinde meydana gelen 48 trafik kazasında 34 kişi öldü, 234 kişi yaralandı.

Doğan haber Ajansı muhabirlerinin yurt genelinden verdikleri haberlere göre gün gün kaza bilançosu şöyle:

* 23 Haziran Cuma: 6 kazada 1 ölü, 20 yaralı

Mesai saatinin sona ermesiyle birlikte tatilciler yollara düşerken aynı gece adıyaman, Erzincan, Kastamonu, Kocaeli Çanakkale ve Sivas'ta meydana gelen 6 kazada  1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

* 24 Haziran Cumartesi: 30 kazada 26 ölü, 128 yaralı

Arife günü Bursa'da 4, Eskişehir'de 3, İstanbul, Manisa ve Samsun'da 2'şer, Ankara, Karabük, Antalya, Adıyaman, Erzurum, Kastamonu, Mersin, Tekirdağ, Çanakkale, Kütahya, Erzincan, Zonguldak,  Uşak, Kırıkkale, Aksaray, Sivas, Gümüşhane ve Kırşehir'de 1'er olmak üzere toplam 30 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 26 kişi öldü, 128 kişi yaralandı.

* 25 Haziran Pazar: 13 kazada 7 ölü, 86 yaralı

Ramazan Bayramı'nın birinci günü olan bugün saat 16.00'ya kadar Balıkesir, Niğde, Muğla, Aydın, karaman, Burdur, Eskişehir, Çanakkale, Konya, Kayseri, Edirne, Sakarya, Adıyaman'da meydana gelen 13 trafik kazasında 7 kişi yaşamını yitirdi 86 kişi yaralandı.

TERHİS OLAN 2 ASTEĞMEN KAZADA ÖLDÜ

Bayramın ilk günü olan bugünkü kazalarda birliklerinden terhis olan 2 asteğmen yaşamını yitirdi. Bolu 2'nci Komando Tugayı'nda vatani görevlerini tamamlayıp memleketlerine giden asteğmenler 24 yaşındaki Metin Durmaz ve 27 yaşındaki Abrülkadir Işık, Niğde'de otomobillerin takla atması sonucu öldü. Yine bugün Balıkesir'in Susurluk İlçesi'nde sürücünün direksiyon başında uyuklaması sonucu devrilen yolcu otobüsünde 1 kişi öldü, 47 kişi yaralandı.

Arife günü Kastamonu'nun Tosya ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada, bayram tatiline gidenlerin otomobili takla attı, aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi.

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