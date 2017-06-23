Bayram trafiği bugün başlıyor

Türkiye, bu akşam mesai bitimi ile birlikte bayram tatiline girecek.

Bugün akşam saatlerinden itibaren İstanbul’un boşalmaya başlaması ve trafik yoğunluğunun her uzun tatil döneminde olduğu gibi ilimizde yine sıkıntı yaratması bekleniyor.

OTOYOL BEDAVA

Bu gece yarısından itibaren bayram tatili nedeniyle, TEM Otoyolu gişelerinden araçlar ücretsiz geçebilecek. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de bayram tatilinde ücretsiz. Uygulama 27 Haziran Salı sabahı saat 07.00’ye kadar sürecek. İlimizde de bayram tatilinde Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. D-100, D-130 Karayolları’nın ilimiz sınırları içindeki bölümünde çok sık trafik denetimleri yapılacak.