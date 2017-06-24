  • BIST 99.639
  • Altın 141,794
  • Dolar 3,5028
  • Euro 3,9236
  • Kocaeli 28 °C

Bayram trafiği: İşte yolların son durumu

»
Bayram trafiği: İşte yolların son durumu
Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşlar Anadolu Otoyolu ile D-100 karayolunun Kocaeli kesiminde uzun araç kuyrukları oluşturdu

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşlar, Anadolu otoyolu ile D-100 karayolunun Kocaeli kesiminde yer yer yoğunluk oluşturdu.

Bayram tatilini İstanbul dışında geçirmek için yola çıkanlar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Tütünçiftlik, Çınarlı ve Hatipköy mevkisinde trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. Otoyoldaki trafik, yolun üç şeride çıktığı Gültepe tüneller mevkisinden sonra açılıyor. 

D-100 Karayolu'nu tercih eden sürücüler de Kuruçeşme ve Köseköy mevkisinde uzun araç kuyrukları oluşturuyor. Trafik, D-130 ile D-605 karayollarında ise normal akışında devam ediyor. Karayolları ve trafik ekipleri ulaşımda aksaklık yaşanmaması için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Bu haber toplam 288 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kolları kesilen işçinin tedavisine destek sözü24 Haziran 2017 Cumartesi 14:00
  • CHP, adalet sofrasında iftar yaptı 24 Haziran 2017 Cumartesi 12:57
  • Gölcük’te Ellibeş personelle bayramlaştı24 Haziran 2017 Cumartesi 12:53
  • Bayramlaşmada veda24 Haziran 2017 Cumartesi 12:37
  • MHP İzmit, iftarda buluştu24 Haziran 2017 Cumartesi 12:27
  • Kartepe'de bayram hazırlıkları tamamlandı24 Haziran 2017 Cumartesi 11:59
  • Oruç hem denetim yaptı, hem bayramlaştı24 Haziran 2017 Cumartesi 11:50
  • Başiskele’de 100 bin gönül, tek yürek aynı sofrada buluştu24 Haziran 2017 Cumartesi 11:39
  • Yenicuma geçidi genişletiliyor 24 Haziran 2017 Cumartesi 11:32
  • Bayramda Kocaeli'de hava nasıl olacak?24 Haziran 2017 Cumartesi 11:05
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • Hereke Marina Cafe
    • Masala Kebap
    • Paşadağ Şelale Restaurant
    • Kartepe Saklı Vadi Restaurant
    • Safran Restaurant
    • Gaziantepli BEYHAN
    • Seka Sahil Restoran
    • Sırça Köşk Restaurant
    • Közz Ocakbaşı
    • Beyzade Kebap
    • Köseoğlu
    • Çınar Lokantası
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti