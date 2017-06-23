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Bayram trafiğinde korkutan kaza!

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Bayram trafiğinde korkutan kaza!
Körfez'de meydana trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Ankara istikameti Körfez Şirinyalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğunlaşan bayram trafiğinde İzmit istikametine gitmekte olan Orhan T. idaresindeki 41 R 5253 plakalı otomobilin aynı istikamete gitmekte olan ve plakası alınamayan başka bir aracın makas atmasıyla kontrolden çıkan otomobile arkasından gelen Bünyamin K. idaresindeki 41 P 0541 plakalı servis minibüsü çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Orhan T. ile Sedat İ. araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermeleri üzerine olay yerine gelen itfaiye görevlileri tarafından araç içerisinden çıkarılarak sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürüldü. Servis minibüsü ise vatandaşların yardımı ile itilerek yol kenarına alındı. Polis kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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