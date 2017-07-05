Bayram, ulaşım projelerini inceledi

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine getirilen İlhan Bayram sahaya inerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine getirilen İlhan Bayram, ulaşım ile alakalı yapılan hizmetlerin son durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ulaşım Daire Başkanlığı Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen sunumda ayrıca, projelerin sorunsuz şekilde Kocaeli’ye kazandırılması için yapılması gerekenler görüşüldü.

SUNUM YAPILDI

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Daire Başkanlıklarını dolaşarak çalışmalar hakkında bilgi ediniyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen proje ve hizmetleri yerinde inceleyen Bayram, yapılan ulaşım projelerinin sunumda çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi aldı. Ulaşım Daire Başkanlığı’nda gerçekleşen sunumda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Ulaşım Daire Başkanı Ayşegül Yalçınkaya ve ilgili birim müdürleri hazır bulundu.