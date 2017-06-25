Bayram’a erişmek

Ne mutlu, ne güzel değil mi? Bir Bayram’a daha eriştik.

Mübarek Ramazan ayı, ilimizde huzur içinde geçti. Allah’a şükür, bizim şehrimiz hala medeni ve huzurlu bir şehir. Ne minibüslerde kısa şortlu kadınlara saldıran, ne oruç tutmadığı için tartaklanan olmadı.

Biraz trafik sıkışıklığı ile uğraştık, Ama er veya geç herkes gideceği yere de ulaştı. Geride bıraktığımız Ramazan ayı içinde bir de tramvayla tanıştık.

Bugün Bayram. Bugün gerçekten “neşe doluyor” insan.

Büyüklerin ellerinden öpmeyi, onların gönlünü almayı ihmal etmeyin. Zamanınız varsa, çocuklarınızın elinden tutup, onları gezdirin. Lunapark’a, sinemaya götürün, eğlendirin.

Çok sıcak geçecek Bayram günleri. Libya üzerinden çöl sıcakları geliyormuş. İlimizde, hem İzmit Körfez kıyılarında, hem Karadeniz kıyılarında plajlar var. İmkanınız varsa, sıcaktan çok bunalırsanız, bayram ziyaretlerini bitirdikten sonra denize de gidin.

Lütfen trafikte çok dikkatli olun. Özellikle Karadeniz’de denize girerseniz, acemi yüzücüleri kıyıdan açığa sürükleyen dip dalgalarına karşı çok dikkatli olun.

Bayram, çalışanlar için de bir dinlenme fırsatı. Kendinize de dinlenmek için mutlaka zaman ayırmalısınız. Sağlığınıza çok dikkat edin. Ramazan çıkışı, “Rakı şişesinde balık” olmamaya özen gösterin.

Bayram günlerinde de hepimizin huzuru, mutluluğu ve güvenliği için çalışanlar olacak. Doktorlar, polisler olacak. Ambulans görevlileri, cankurtaranlar, 112 ekipleri iş başında olacak. Yeri gelirse, bayramda çalışanların da bayramını kutlamayı ihmal etmeyin.

Sağlıklı, mutlu bayram günleri dilerim. Bir bayrama daha sağlıklı eriştiğiniz için şükretmeyi de ihmal etmeyin.