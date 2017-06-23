  • BIST 99.850
  • Altın 141,840
  • Dolar 3,5042
  • Euro 3,9128
  • Kocaeli 30 °C

Bayramda ağır taşıtlara D-100 yasağı

»
Bayramda ağır taşıtlara D-100 yasağı
Ramazan Bayramı süresince trafiğin akışını düzenlemek amacı ile alınan kararla, ağır taşıtlar il sınırları içindeki D-100 karayolunu kullanamayacak.

Ulaşım ve Trafik Denetleme Komisyonu (UTDK), Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Başkanlığı’nda toplandı. Komisyon üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda alınan kararla, Ramazan Bayramı süresince il sınırları içerisinde ağır taşıtların D-100 Karayolunu kullanması yasağı komisyon tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

TRAFİK AKIŞINI DÜZENLEMEK AMAÇLANIYOR

Ramazan Bayramı dolayısıyla Kocaeli il sınırları içerisinde trafik akışının düzenlenmesi amacıyla, ağır taşıtların (kamyon-tır-çekici) il sınırları içerisinde D-100 Karayolunu kullanmaları yasaklandı. Ulaşım ve Trafik Denetleme Komisyonu’nun (UTDK) aldığı kararla 24 Haziran saat 08.00’de başlayacak olan ağır taşıtların giriş yasağı, 28 Haziran saat 08.00’a kadar sürecek. Çalışmalar müddetince denetim ve kontroller il ve ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerince yapılacak.

Bu haber toplam 785 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 1
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Milli Savunma Bakanı Işık: Soruşturma başlattık23 Haziran 2017 Cuma 09:43
  • Bayram trafiği bugün başlıyor23 Haziran 2017 Cuma 09:17
  • Yeni KHK yayınlandı22 Haziran 2017 Perşembe 21:18
  • Manisa'daki asker zehirlenmelerinin nedeni belli oldu22 Haziran 2017 Perşembe 14:24
  • 5 yıldızlı otopark; üstelik ücretsiz22 Haziran 2017 Perşembe 14:04
  • Mürsel Yaylalı'ya, "Projenin önünü aç" çağrısı22 Haziran 2017 Perşembe 13:45
  • Vali Güzeloğlu’ndan Karaosmanoğlu’na veda ziyareti22 Haziran 2017 Perşembe 13:16
  • Ceyhan,“1-2 Temmuz’da kongre takvimi belli olacak”22 Haziran 2017 Perşembe 13:03
  • KOTO'da meclis kısa sürdü22 Haziran 2017 Perşembe 12:25
  • Bayram öncesi tren biletleri tükendi22 Haziran 2017 Perşembe 11:59
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • Hereke Marina Cafe
    • Masala Kebap
    • Paşadağ Şelale Restaurant
    • Kartepe Saklı Vadi Restaurant
    • Safran Restaurant
    • Gaziantepli BEYHAN
    • Seka Sahil Restoran
    • Sırça Köşk Restaurant
    • Közz Ocakbaşı
    • Beyzade Kebap
    • Köseoğlu
    • Çınar Lokantası
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti