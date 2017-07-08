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Bayramda akaryakıta 1,3 milyar lira harcandı

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Bayramda akaryakıta 1,3 milyar lira harcandı
Ramazan Bayramı süresince 1 milyar 348 milyon liralık akaryakıt satışı gerçekleştirildi.

Bayram dolayısıyla 23 Haziran Cuma günü yola çıkanların oluşturduğu yoğun trafik, 27 Haziran Salı gününe kadar devam etti. Bayram tatilini içine alan bu 5 günlük süreçte toplam 299 milyon 760 bin litre benzin ve motorin satıldı.

AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 23-27 Haziran'da 237 milyon 790 bin litre motorin ve 61 milyon 970 bin litre benzin satışı yapıldı.

Bu dönemde satılan akaryakıtın yüzde 79'unu motorin, yüzde 21'ni ise benzin oluşturdu.

Motorinin 4,37 liradan, benzinin ise 4,99 liradan satıldığı bu dönemde yaklaşık 1 milyar 39 milyon lirası motorin, 309 milyon lirası benzin olmak üzere toplam 1 milyar 348 milyon liralık akaryakıt satışı gerçekleştirildi.

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