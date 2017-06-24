Bayramda denize girecekler dikkat! Karadeniz şakaya gelmez

SICAK HAVALARA DİKKAT
Bölgemiz ve ülkemizin büyük bölümü, Ramazan günlerini mevsim normallerinden daha serin ve bol yağışlı geçirdi. Ancak Bayram’la birlikte Türkiye’de ve bölgemizde kavrucu yaz sıcakları etkili olmaya başladı. Avrupa alışık olmadığı sıcakları yaşarken, bölgemizde de önümüzdeki günler çok sıcak olacak.
KARADENİZ ŞAKAYA GELMEZ
Ramazan ayından çıkışın da coşkusuyla, pekçok kişi kuşkusuz karadeniz kıyılarında kendilerini serin sulara atmaya koşacak. Hem Kandra yolunda araba kullanırken, hem Karadeniz’de denize girerken çok dikkatli olunması gerektiğini de okurlarımıza hatırlatmak isteriz.
Bayramda Kocaeli'de hava nasıl olacak?
Kocaeli'de bayram namazı kaçta kılınacak?
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