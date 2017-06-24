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Bayramda denize girecekler dikkat! Karadeniz şakaya gelmez

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Bayramda denize girecekler dikkat! Karadeniz şakaya gelmez
Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü bayram günlerini de içine alan 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Önümüzdeki beş gün boyunca bölgemizde yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar 30 derecenin üzerine çıkıyor.

SICAK HAVALARA DİKKAT

Bölgemiz ve ülkemizin büyük bölümü, Ramazan günlerini mevsim normallerinden daha serin ve bol yağışlı geçirdi. Ancak Bayram’la birlikte Türkiye’de ve bölgemizde  kavrucu yaz sıcakları  etkili olmaya başladı. Avrupa alışık olmadığı sıcakları yaşarken, bölgemizde de önümüzdeki günler çok sıcak olacak.

KARADENİZ ŞAKAYA GELMEZ

Ramazan ayından çıkışın da coşkusuyla, pekçok kişi kuşkusuz karadeniz kıyılarında kendilerini serin sulara atmaya koşacak. Hem Kandra yolunda araba kullanırken, hem Karadeniz’de denize girerken çok dikkatli olunması gerektiğini de okurlarımıza hatırlatmak isteriz. 

Bayramda Kocaeli'de hava nasıl olacak?

Kocaeli'de bayram namazı kaçta kılınacak?

Her gün bayram olsa

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