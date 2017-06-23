Bayramda ulaşım 4 gün ücretsiz

Büyükşehir, Ramazan Bayramı ve arifesi süresince deniz ve kara ulaşımında ücretsiz hizmet verecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların dost ve akrabalarıyla bir araya gelebilmelerini sağlamak amacıyla Ramazan Bayramı arifesi ile birlikte 4 boyunca (24, 25, 26, 27 Haziran tarihlerinde) ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Ek olarak Tramvay seferleri de 15 Temmuz’a kadar ücretsiz olmaya devam edecek.

ARİFE VE BAYRAM GÜNLERİNDE

Büyükşehir Belediyesi her sene olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayramı’nda ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Deniz ve kara ulaşım araçlarının dahil olduğu hizmet Ramazan Bayramı günleri ve arifesi olmak üzere 4 gün boyunca sürecek. Sadece Hat 200 ve 250 ücretli olacak. Vatandaşlar bu sayede hem bayram ziyaretleri, hem de diğer ihtiyaçlarını sorunsuz bir şekilde karşılayacak.

200-250 NUMARALI HATLAR

Büyükşehir Belediyesi’ne ait 200 numaralı İzmit-(Kartepe)-Gebze-Tuzla-Pendik-Kartal Metro hattı ile 250 Otogar-Sabiha Gökçen ve 250C Körfez-Derince-İzmit Cengiz Topel hattı yine aynı ücret tarifesi ile ulaşım hizmetine devam edecek.