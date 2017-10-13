Bayram’dan Akçaray’a 2. Etap müjdesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi Ekim ayı toplantısı için 12 Ekim Perşembe günü saat 15.00’de, 113 gündem maddesiyle toplandı. Gündem maddeleri öncesinde söz alan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Kocaeli halkının tercihi Akçaray’ın 2. etabına geçilerek hattın İzmit Okullar Bölgesine Plajyolu’na kadar uzatılacağını belirtti.

VATANDAŞ TRAMVAYI SEVDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı toplantısında söz alan Genel Sekreter İlhan Bayram, Akçaray’da 2. Etap’a geçilerek hattın Plajyolu ve Okullar bölgesine uzatılacağını belirtti. Bayram “Akçaray’ın ikinci etabına geçiyoruz. Bizim hedefimiz şehir içindeki trafiği azaltmaktı. İnsanlara daha rahat ve konforlu bir ulaşım temin etmekti. Projede hedef günde 14 bin yolcu taşımaktı. Geçen hafta günde 28 bin yolcu taşıdık. Vatandaşlarımız tramvayı sevdi” ifadelerini kullandı.

HAT UZATILIYOR

Planlama ve projelendirmelerin yapıldığını kaydeden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram “ Onay alındı şuanda ikinci etabın ihale aşamasındayız. 2. Etap Seka Park’taki istasyonumuzdan başlayarak 4 durak ilave yapacağız. Elginkan Vakfı’nın olduğu bölgeye yani okullar bölgesine kadar gidecek. Sonrasında aynı ihalenin içerisinde ikinci etabın da plaj yolundaki arıtma tesisinin karşısında son durak olacak. 2 bin 150 metrelik hat yapacağız.” Dedi. İlhan Bayram ayrıca, bu hattın bitiminin ardından tramvay hattını Kuruçeşme’nin içine kadar götürmeyi hedeflediklerini kaydetti.

