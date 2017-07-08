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Bayram’ın makamı boş kalmıyor

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Bayram’ın makamı boş kalmıyor
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt ve beraberindekiler, Genel Sekreter İlhan Bayram’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Adalet Komisyon Başkanı Muhittin Paça ve Başsavcı vekili Ayhan Memük’ü makamında ağırladı.

BAŞSAVCI KURT “HAYIRLI OLSUN” DEDİ

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Adalet Komisyon Başkanı Muhittin Paça ve Başsavcı vekili Ayhan Memük’ü makamında ağırladı. Ziyarette ilk olarak söz alan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Genel Sekreter Bayram’a hayırlı olsun temennilerini iletti.

KENTİ ÇOK İYİ  TANIYAN BİR YÖNETİCİ

Genel Sekreterlik makamında gerçekleşen ziyarette Başsavcıdan sonra söz alan isim Adalet Komisyon Başkanı Muhittin Paça oldu. Genel Sekreter Bayram’ın kenti çok iyi tanıyan bir isim olduğunu, İSU’daki başarılı görevinden sonra Büyükşehir Belediyesi’nde önemli projelere imza atacağını söyledi. Komisyon Başkanı’ndan sonra söz alan Başsavcı vekili Ayhan Memük de, Genel Sekreter İlhan Bayram’a yeni görevinde başarılar diledi.

HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Adalet Komisyon Başkanı Muhittin Paça ve Başsavcı vekili Ayhan Memük’ün gerçekleştirdiği ziyaret için teşekkür eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bayram, ‘’Hayırlı olsun ziyaretinizden dolayı sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler uyum içerisinde şehrimize en yüksek verimi sağlamak için çalışıyoruz. Şehrimizde uyumluluk açısından diğer kurumlar ile iş birliği sağlamamız da çok önemli” ifadelerini kullandı.

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