Bayramınız Kutlu Olsun

Ramazan ayını da uğurluyoruz. Nasıl da geçti bir ay öyle değil mi? Geldi, geliyor derken bitti bile. Sabretmekti bu ay her şeyin başı. Açlığa, susuzluğa olduğu kadar manevi anlamda da ruhunu da bir şekilde dizginlemeliydi insan. Kötülük yerine iyiliği seçmeye, kendi nefsi ile mücadele etmeye çalıştı. İsteklerini daha farklı olarak gözden geçirdi belki bir çoğumuz. Aşırılığı, abartıyı, gösterişi belki daha farklı olarak algılamaya, kendi hayatını daha farklı bir şekilde yaşamaya karar verdi veya en azından niyet etti belki de kimisi. Bir ay boyunca belki zararlı alışkanlıklarını bıraktı ve aslında hayatında bu alışkanlığın çok da önemli bir yer kaplamadığını, aksine kendisini bir anlamda- çok afedersiniz- köleleştirdiğini fark etti. Güleryüzün karnının tok olmakla ilgisinin ancak bebeklere özgü olabileceğini, kendisinin aç olmasına rağmen ruhunu böylelikle daha doğrusu “ sabrederek, bekleyerek” doyurduğunu, iç huzurunun ne anlama geldiğini, bir anlamda farketti. Acele etmenin trafikte sadece bir ışık ileride olmaya yarayabileceğini, fakat kendi hayatında durmanın, yavaşlamanın, beklemenin kendine daha iyi geldiğini de anladı belki insan. Daha fazla sessizliği dinledi beklerken sahuru beklerken, daha fazla dikkat kesildi belki de kendine, kendi ruhuna gecenin sessizliğinde. Yaptıklarını, hatalarını, eksiklerini anladı tıpkı yapabileceklerini ve yapmak istediklerini daha iyi anladığı gibi. Öğrenmek ve bunun akabininde uygulamak istediği bir çok şeyi duydu, öğrendi ve gerçekten ne anlama geldiğini kavradı. Hayatında aslında bilmediği ve farketmek istemediği ne kadar da çok şeyi olduğunu görünce şaşırdı belki de. Kendinden çok başkalarını da anladı, hatta daha az yargıladı, daha az eleştirdi ve daha çok kabul etti. Elindeki imkanını daha çok farketti, daha çok verdi, daha çok paylaştı. Kötü duyguların iyilerle yer değiştirmesi gerektiğini anladı ve bunun İçin kendi içinde mücadelesine başladı belki de.

Bayram aslında neden bayram, belki de bu iyiliğe, öze ulaştığımız, en azından denediğimiz bir şekilde çabaladığımız, uğraştığımız için belki de. Aileniz, sevdikleriniz, arkadaşlarınız ile birlikte hep güldüğünüz, mutlu ve neşeli bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Tabi ki aramızdan ayrılanları sevgiyle, saygıyla ve duayla andığımız ve unutmadığımız bir bayram olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. . Bayramınız kutlu olsun.