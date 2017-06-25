Bayramlaşma vedaya dönüştü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2004 yılından bu yana her Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda düzenlediği, geleneksel hale getirilen Kent Bayramlaşması, bugün 27’nci kez tekrarladı.

Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Kent Konseyi’nin birlikte düzenlediği 27’inci Kent Bayramlaşması,Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar ve yöneticilerin ev sahipliğinde bugün saat 14.00’te Yunus Emre Kültür Merkezi’nin yanındaki alanda gerçekleşti.Bu bayramda bir farklılık yaşandı. Pişmaniyenin yanı sıra 2 bin kişilik mancarlı pide ikramı yapıldı.

Bayramlaşmaya Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Zeki Aygün, R.Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Rektör Prof.Dr. Sadettin Hülagü, CHP dışında 6 siyasi partinin il başkanı ve yöneticileri, bürokratlar, STK’ların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

BİRLİK İÇİNDEYİZ

Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar, kentimizin ve ülkemizin böyle bir birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu belirtti; “Biz Kocaelililer birlik ve beraberlik içindeyiz. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünün mesajını vermeye devam edeceğiz.” dedi.

BÜYÜKAKIN VEDALAŞTI

Bayram ertesi görevine başlayacak olan Bilecik Valisi Büyükakın, kent bayramlaşmasında Kocaeli halkı ile vedalaştı. Büyükakın: “Kocaeli benim için bir sevda. Burada hizmet etmek her zaman benim için gurur vericiydi. Şüphesiz eksik ve kusurlarımız olmuştur. Bilmeden, istemeden kalbini kırdığım çalışmamı yaparken üzdüğüm tüm Kocaelili hemşerilerimden helallik istiyorum. Kocaeli, memleketim, her zaman geleceğim.” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu da konuşmasında, ülkenin birlik ve beraberliğinin bozulmaması için herkesin çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

"HER KİŞİSİNE HER KÖŞESİNE"

“İnsanı ile güzel olan Kocaeli’de vali olarak değil, kardeşiniz olarak size hizmet etmeme izin verdiğimiz için teşekkür ediyorum. Burada görev yapmanın mutluluğunu ömrümün sonuna kadar taşıyacağım. Bu şehirde çalışmak benim için çok özel ve güzel oldu. 1 Ekim 2014’te besleme çekerek başladığımız görevimden, bu bayramda hamd ederek ayrılıyorum. Kocaeli’nin her kişisine her köşesine borcumuz var.” Kocaelilerden helallik isteyen Vali Güzeloğlu, Cuma günü itibariyle Diyarbakır’da göreve başlayacağını belirtip, “Her zaman emrinizde ve hizmetinizdeyim.” dedi.

TÜRKİYE'YE ÖRNEK

Ülkenin birlik ve beraberliği için nöbet tutan güvenlik güçlerinin de bayramını kutlayan Milli Savunma Bakanı Işık, bölgemizin çok büyük bir alt-üst yaşadığını, dünyadaki belirsizliğin giderek arttığını, terörün de küreselleştiğini, ancak terör ile mücadele de farkındalığın arttığına dikkat çekti. Kocaeli’nin Türkiye’ye örnek bir şehir olduğunu belirten Milli Savunma Bakanı Işık, şöyle konuştu: “Mevzubahis şehrimiz, ülkemiz ise geri kalan teferruattır. Elbette farklı düşüncelerimiz, olaylara farklı bakış açılarımız olacak. Söz konusu ülkenin çıkarları ise işte oradan tüm farklılıkları bir kenara koyup, kent ve ülke için mücadele ediyoruz. Bu noktada en işi örnek Kocaeli’dir. Bu birliğe ve beraberliği katkı sunan tüm hemşerilerimize şükranlarımı sunuyorum.”

"KOCAELİ GELENEĞİ BOZMADI"

Işık, 3 yıl Kocaeli’ye hizmet eden Vali Güzeloğlu’nun Diyarbakır’a, Genel Sekreter Büyükakın’da Bilecek’e gideceğini ve görevlerini layıkıyla yapacaklarına inandığını söyledi, “Kocaeli ile irtibatlarını kesmeyeceklerine eminim. Kocaeli geleneği bozmadı.Burada başarılı hizmet eden genel sekreterler vali oluyor. İbrahim başkanı da tebrik ediyorum. Üç genel sekreteri vali olan tek belediye başkanı.”dedi.

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