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Bayramlaşmada gelenek bozulmadı

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Bayramlaşmada gelenek bozulmadı
Her bayram olduğu gibi Ramazan Bayramı'nda da Kocaeli’ nin öncü Sivil Toplum Kuruluşları'nın birlikte düzenlediği bayramlaşma geleneği bozulmadı.

Kocaeli İmam Hatip Mezunları Derneği (KİHMED), İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şubesi, Ensar Vakfı Kocaeli Şubesi, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kocaeli Temsilciliği, İHH Kocaeli Şubesi, Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği (KİSA), Kocaeli Öncü Gençlik ve Spor Kulübü Ramazan Bayramı'nın ilk günü İzmit İmam Hatip Lisesi'nde bayramlaştı.

Bayramlaşma programına; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhterem Aktaş, KİHMED Başkanı Sebahattin Yamak, İlim Yaya Cemiyeti Kocaeli Şube Başkanı Fevzi Utaş, İHH Kocaeli Temsilcisi Mustafa Tekoğlu, Kocaeli Ensar Vakfı Başkanı Musa Taşçı, Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Fatih Karaçoban, TÜGVA Kocaeli İl Temsilcisi Yusuf Yazıcıve çok sayıda misafir katıldı.

BAYRAMLAŞMA HALKASI

İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda gerçekleşen bayramlaşma programı Kuranı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra bayramlaşma programını tertipleyen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tek tek selamlama konuşmalarını gerçekleştirdi.

KİHMED Başkanı Sebahattin Yamak, “Burada birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Hepinizin bayramınızı en içten dileklerimde kutlarım. Yaşadığımız bu coğrafyada birleşmeyen İslam toplumlarının durumu tüm ümmeti üzmektedir. Ama bu kadar karmaşanın içerisinde bizleri burada bir araya getiren yüce Allah’a hamd olsun. Allah İslam coğrafyasını inşallah bir araya getirsin” dedi.

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