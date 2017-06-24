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Bayramlaşmada veda

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Bayramlaşmada veda
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, her bayram öncesi olduğu gibi belediye personeli ile mesainin son günü bayramlaştı.

Antikkapı Restaurant’ta düzenlenen bayramlaşmada, Bilecik Valiliği’ne atanan Genel Sekreter Tahir Büyükakın da personel ile vedalaştı. Büyükşehir Belediyesi’nin bayramlaşmasında Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Özak’ın yanı sıra, Genel Sekreter Yardımcıları, Genel Müdürler, Daire Başkanları, şube başkanları ile belediye personeli hazır bulundu. 

BAYRAM ERTESİ BAŞLAYACAK
Büyükşehir Genel Sekreterlik görevinden ayrılan ve bayram ertesi Bilecik Valisi olarak göreve başlayacak olan Büyükakın, birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarına duygusal bir veda konuşma yaptı. Ayrılmadan çok ayrılmamayı gönlünden geçirdiğini, Bilecik Valisi olarak elinden gelen gayretle hizmet edeceğini belirten Büyükakın, “Bir şey yapmak ve sonucunu görmek, insanların hayatına dokunmak, onlara hizmet etmek, gerçekten çok kutsal bir iş. Ben geldiğim günden beri hep Allah rızasını gözettim. Başka bir hesabım olmadı. Allah razı olsun, başkanımız bize bu konuda hep destek oldu. Başkanımızla abi-kardeş, baba-oğul gibi çalıştık. Bu çalışma ortamı için başkanımıza teşekkür ediyorum.” dedi. Büyükşehir Belediye personelinden dua isteyen Büyükakın, “Bilecik’te bir kardeşiniz olduğunu unutmayın. İşlerinizi yaparken ölümü ve Allah’ı unutmayın” diye tavsiyede bulundu. 

AÇ İNSANLARI DÜŞÜNÜN
Oruç ve Ramazan Bayramı’nın önemiyle ilgili görüşlerini açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu, “Dünya’da yüz milyonlarca aç insan var; bunun en büyük nedeni merhametsizlik. Birbirinize değer verin, dua edin. Hayatı paylaşalım, hayat paylaştıkça güzel oluyor. Ne kadar çok paylaşırsak o kadar çok şükrediyoruz demektir ” dedi. Büyükşehir Belediyesi’nde 10 bine yakın çalışanı olan bir ekiple Türkiye’ye model olduklarını belirten Karaosmanoğlu şöyle konuştu: “Büyük bir aileyiz. Belediyecilik zor bir iştir. Mikrop bulaşmadan, işlerimizi temiz yapacağız, anlımıza leke getirmeyeceğiz. Aile sevgisi, vatan sevgisi lafla olmaz. İşimizi en güzel şekilde yapacağız. Bizim çaycımız en güzel çayı, yapacak. En güzel yolu, bizim mühendisimizi yapacak. Kentin her yerini mutfağımız, odamız gibi göreceğiz. Şehrimize değer katan hizmetleri nakış gibi ördük. 14 yıl geçti, hayat kısa; güzel işler yapmalıyız.” 

Karaosmanoğlu, personeline bayramda şehit ailelerini, özürlü ve fakir aileleri ziyaret etmelerini tavsiye etti. Konuşmaların ardından Karaosmanoğlu ve üst düzey yöneticiler, personelle tek tek bayramlaştı. 
 

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