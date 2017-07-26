Baysan Trafo’da yüzde 25 zam

DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Kartepe Uzunçiftlik’te bulunan Baysan Trafo Kazanları San. Tic. AŞ’de imzalanan toplu sözleşmesi çerçevesinde işçi maaşlarına yüzde 25 oranında zam yapıldı.

Kartepe Uzunçiftlik’ te kurulu olan Baysan Trafo’ da Mart ayından bu yana yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Sözleşmenin ayrıntıları hakkında bilgi veren fabrikada örgütlü Birleşik Metal İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Telat Çelik, “Baysan Trafo yaklaşık 10 yıldır faaliyet yürütüyor. Toplu sözleşme görüşmelerimiz Mart ayında başladı. Grev uygulama zamanımız gelmişti. Son gün 14 Ağustos olarak belirlenmişti. Anlaşma sağlanamaması halinde bugün grev uygulama kararı alınacaktı.

İLK DEFA ÇOCUK PARASI VERİLECEK

İmzalanan anlaşma çerçevesinde toplamda yüzde 25 oranında zam verildi. 2 yıllık sözleşme imzaladık. Sözleşmemiz toplam 250 işçiyi ilgilendiriyor. Saat ücretlerine 1,55 TL ile 1,7 TL arasında zam yapıldı. Ağırlıklı olarak saat ücretlerine 1,7 TL zam yapıldı. Sosyal haklarda yüzde 40 oranında zam yapıldı. 2 ayda bir 170 TL alışveriş çeki alınacak. Yani yılda 6 tane verilecek. Önceki sözleşmede çocuk parası yoktu. Sözleşme çerçevesinde çocuk başına her ay net 20 lira verilecek. Kıdeme dayalı zam oldu. Arkadaşlara anlattık. Bizim için yeterli dediler ve imzaladık” dedi.

ANADOLU DÖKÜM’DE ARABULUCU SÜRECİ

Birleşik Metal İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Körfez Güney Mahallesi’nde bulunan Anadolu Döküm Sanayi AŞ’ de 2 aydır devam eden toplu sözleşme görüşmeleri hakkında da bilgi veren Şube Başkanı Çelik, “Anadolu Döküm Sanayi AŞ’ de arabulucu sürecine girdik. Toplu sözleşme görüşmelerimiz 2 aydır devam ediyor. Maaşlara yüzde 34 oranında zam istedik. İşveren yüzde 18 dedi. Sözleşmemiz 2 yıllık olacak. İş yerinde toplam 100 işçi çalışıyor. Bugün (Perşembe) arabulucu seçimi olacak. İşçilerimiz için en faydalı sözleşmeyi imzalamak için çaba sarf ediyoruz” dedi.

Ayşegül KALAYCI