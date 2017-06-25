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BBP bayramlaştı

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BBP bayramlaştı
Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanlığı, Ramazan Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen bayramlaşma programında bir araya geldi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Ramazan Bayramının ilk gününde parti binasında bayramlaşma programı gerçekleştirdi.

programa İl Başkanı Serhat Duyar’ın yanı sıra İl Yöneticileri Tekin Orhan, Haktan Karaman, Secan Özmen, Kemal Akman, Ercan Sancaktar, Rahmi Fidan, Ali Rıza Ayman, Kadir Çevrim, Mehmet Fındıkçı, Murat Aydın, Tolunay Güneş, İsmail Aydın, Fuat Öztürk  İzmit İlçe Başkanı Yakup Üstün, Kartepe İlçe Başkanı Kadir Engin, Derince İlçe Başkanı Baran Aslan katılım gösterdi.

BİRLİK VE BERABERLİK

İl Başkanı Serhat Duyar, “Son dönemde yurt içi ve yurt dışında meydana gelen gelişmeler bizleri üzmekte. Bu üzücü olayların önümüzdeki günlerde son bulmasını umuyoruz.  Mübarek Ramazan Bayramı'nın birlik ve beraberliğimizi güçlendirilmesine vesile olmasını diliyorum. Bugün milletimiz bayramını yaparken, polisimiz, jandarmamız, itfaiye ve sağlık görevlilerimiz görevleri başındadır onlarında bu anlamda bayramlarını kutluyor, tüm vatandaşlarımıza güzel bir bayram diliyorum” şeklinde konuştu.

Çiğdem ARMAĞAN

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