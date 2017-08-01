BBP Derince’de yeni Başkan İsmail Aydın

Büyük Birlik Partisi (BBP) Derince İlçe Teşkilatı’nda görev değişimi gerçekleşti.

Baran Aslan, BBP Derince İlçe Başkanlığı görevini İsmail Aydın’a devretti. Devir teslim töreninde partiye yeni üye olanlar da hazır bulundu. Baran Aslan da BBP İl Yönetimi’nde Gençlik Kolları Komisyonu Başkanlığı’na atandı.

Baran Aslan, “Görevimi İsmail abime devrediyorum. Yeni görevinde İsmail Aydın’a başarılar diliyorum” dedi. BBP Derince İlçe Başkanı İsmail Aydın, “Öncelikle bu görevi bana verdiğiniz için teşekkür ederim. Partinin farklı alanlarında daha önce görev almıştık. Şuan bize Derince İlçe Başkanlığı verildi. Biz de bu görevi layıkıyla yapmaya çalışacağız. Derince’nin sorunlarını oturup konuşacağız ve 2019 yerel seçimlerine hazırlanacağız” şeklinde konuştu.

DUYAR: “SAYIMIZ DAHA DA ARTACAK”

Devir teslim törenine katılan BBP İl Başkanı Serhat Duyar, “Baran Aslan arkadaşımız layıkıyla görevini yerine getirmiştir. İlçe kongreleri yaptıktan sora il kongremizi gerçekleştireceğiz. Bu yeni döneme hep birlikte hazırlanmış olacağız. Baran Aslan, gençlik kolları komisyonu başkanlığına getirildi. İsmail Aydın başkana bu güzel ortam için teşekkür ediyorum. Bu çalışmalar ile birlikte inşallah daha da sayımız artarak devam edecektir. Genel ve yerel seçimlerle sizinle güç kazanacağız. Derince’de de her ilçe de olduğu gibi sıkıntılar var. Hastane yolundaki kavşaklardan şikâyet alıyoruz. Yapacağımız ziyaretlerde bunu gündeme getireceğim” dedi. Serhat Duyar, son günlerin tartışma konusu müftülere de resmi nikah kıyma yetkisinin verilmesi konusunu değerlendirdi, “Hristiyanlar ve Musevilerde din adamları nikah kıyabiliyor ama kimse din, laiklik elden gidiyor demiyor. Bence bu tercih vatandaşa bırakılmalı. İsteyen vatandaşlarımız bırakın tercihini yapsın” şeklinde konuştu. Duyar, Siverek’te Atatürk büstüne saldırıda bulunan kişiyle ilgili de “Provokasyon olduğunu düşünüyorum” dedi.

