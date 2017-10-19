BBP İl Başkanı Duyar, mazbatasını aldı

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen kongrede güven tazeleyerek tekrar BBP İl Başkanı seçilen Serhat Duyar, birlikte görev yapacağı ekibiyle beraber Kocaeli Adliyesi’ne giderek mazbatasını İzmit 1’inci İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hüseyin Öksüz’ün elinden aldı. Mazbatasını aldıktan sonra Kocaeli Adliyesi önünde açıklama yapan BBP İl Başkanı Duyar, “Seçim kurulu başkanından mazbatamızı aldık, sizlerde katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Pazar günü genel başkanımızın, genel merkez teşkilat başkanımız, genel başkan yardımcılarımız ve üyelerimiz ve çevre il başkanlarımızın katılımıyla çok güzel bir kongre gerçekleştirdik. Büyük Birlik Partisi'nin adeta çıkartma yaptığı bir kongre oldu. İlimizde de altı siyasi partinin il başkanının katıldığı kongre oldu. Bu anlamda ilke imza attık. Oda başkanlarımızın, STK temsilcileri hemşeri derneklerimizin adeta gelerek kongremizi şenlendirdikleri bir program icra etmiş olduk. Geçmiş dönemde geçmiş yönetimde görev alan başkanlarımıza ile yöneticilerimize ben teşekkür etmek istiyorum.

ANKARA’DAKİ KURULTAYA PERŞEMPE PAZARI’NDAN HAREKET

Kongre sürecini geride bıraktık bugün mazbatamızı aldık. An itibari ile yeni dönemimiz başladı. BBP il teşkilatının yeni döneminin hayırlı olmasını diliyorum. 3 konuya değinmek istiyorum. Birincisi pazar günü Ankara’da bir büyük kurultayımız gerçekleşecek. Bununla ne ilgili de ilçelerimizden araç kaldıracağız. Perşembe pazarında cumartesi gecesi 24.00’de hareket ederek pazar günü öncelikle Tacettin dergahını, şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun kabri şerife gideceğiz. Orada duamızı edeceğiz. Takiben de salona geçerek BBP’nin büyük kurultayını icra edeceğiz. Mazbatamızı aldıktan sonra ilk toplantımız Salı günü gerçekleşecek. Bu toplantıda sonunda da icra kurulumuzu başkanlık Divan’ımızı açıklamış olacağız.

SİYASET AKADEMİSİ 7 KASIM’DA BAŞLIYOR

Uzunca bir süredir üzerinde çalıştığımız Siyaset Akademisi ile ilgili netleşen bilgileri paylaşmak istiyorum. Bununla ilgili de bir komisyonumuzda çalışıyor. 7 Kasım Salı günü siyaset akademisi başlıyor. 24 Nisan’da sonlandırılıyor. 25 hafta gerçekleşecek. Haftalık 2 saatten toplamda 50 saat olarak icra edilecek. Bununla ilgili de katılımı biraz daha ciddiye alma açısından arkadaşlar 200 TL ücret alınması noktasında bir karar almış. Ben de katılan bayanların 100 TL üniversite öğrencilerine 50 TL katılması noktasında bir düzenleme yaptım. Başvurular 25 Ekim ile 5 Kasım arasında olacak.”

Ayşegül KALAYCI