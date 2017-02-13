  • BIST 88.578
  • Altın 144,715
  • Dolar 3,6731
  • Euro 3,8936
  • Kocaeli 1 °C

BBP İl Başkanı Nihat Yıldız: “Aday değilim”

»
BBP İl Başkanı Nihat Yıldız: “Aday değilim”
Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) İl Kongresi, 19 Şubat Pazar günü saat 14.00’de il binasında yapılacak.

BBP İl Bakanı Nihat Yıldız, yeni dönem için aday olmayacağını açıkladı. BBP İl Başkanı Yıldız, kongre süreci ve referandumla ilgili olarak basın açıklaması yaptı.

Pazar günkü kongrede yeniden başkan adayı olmayacağını duyuran Nihat Yıldız, “Başkan adayı yönetimden veya delege içinden bir arkadaşımız olacak. Ben yeniden aday olmayacağım. Tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 2 yıl boyunca 7 Haziran ve 1 Kasım olmak üzere iki seçim geçirdik. Her iki seçimden de alnımızın akıyla çıkmış olduk. Kazasız belasınız seçimleri atlattık” diye konuştu. Kongrede 150 delege oy kullanacak. Başkan ve yönetimin yanı sıra, kongrede 25 üst kurultay delegesi seçilecek.

MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİM

BBP İl Başkanı Nihat Yıldız, açıklamasında şunları söyledi:

“Biz bu süreçte, yanlış uygulanan siyasi partiler seçim yasası ile tek kuruş katkı almadan tamamen kendi imkânlarıyla siyaset yapan bir partiyiz. Başta iktidar olmak üzere birkaç parti arasında seçim kampanyası yapıldı. Bugün yine yapılıyor. Referandumda evet çıkarsa seçim kanunlarında değişiklik yapacağız diyerek süreci geçirmeye çalışıyorlar. Önümüzde referandum seçimi var. Bu seçimde daha dinamik il yönetimi oluşturmak üzere yeniden bir kongre yapacağız. Kongrede il başkanlığına aday olmayacağım. Ama bundan sonra verilecek her görevde mücadeleye devam edeceğim.

KUTUPLAŞMA TEHLİKELİ

BBP olarak referandumda hep şunu vurgulamak istedik evet veya hayır demeden, kutuplaştırılmadan, bunun bir demokrasi bayramı olarak görülmesini istiyoruz.

Daha öncede bunu söyledik. Maalesef gelinen süreçte görüyoruz ki, referandumda ciddi anlamda kutuplaşma var. Bunu tehlikeli buluyoruz. Bu yanlıştan bir an önce dönülmesini istiyoruz.

Evet veya hayır, neticede her görüşü savunana milletimiz kararını verecektir. 15 Temmuz’da bu millet, darbeye hayır dedi. Referandumda hayır diyenleri teröristle aynı kefeye koymak doğru değil. Bunun tehlikeli ve yanlış açıklama olduğunu düşünüyorum”

Çiğdem ARMAĞAN

Bu haber toplam 950 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 3
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Başkan: “Cumhuriyet rejimini 1923’te seçtik”09 Şubat 2017 Perşembe 21:00
  • AK Kadınların referandum zirvesi09 Şubat 2017 Perşembe 19:10
  • Başbakan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul edecek08 Şubat 2017 Çarşamba 22:38
  • Başkan Toltar, Bakan Bozdağ’ı ziyaret etti08 Şubat 2017 Çarşamba 10:00
  • Karaosmanoğlu:“Değişiklik sistemdedir”07 Şubat 2017 Salı 22:15
  • Ceyhan, İl Başkanlığındaki 2 yılını değerlendirdi07 Şubat 2017 Salı 13:51
  • AK Parti Başiskele’de referandum başlangıcı07 Şubat 2017 Salı 11:00
  • Üst düzey sorumlusu Kocaeli'de yakalanmıştı! Detaylar ortaya çıktı07 Şubat 2017 Salı 08:45
  • MHP'de kongre tarihleri belli oldu06 Şubat 2017 Pazartesi 17:57
  • AK Parti'nin referandum sloganı belli oldu06 Şubat 2017 Pazartesi 15:46
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Köseköy kavşağı, tramvay gibi olmamalı 
    • Yardıma Var Mısın?
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti