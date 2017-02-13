BBP İl Başkanı Nihat Yıldız: “Aday değilim”

Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) İl Kongresi, 19 Şubat Pazar günü saat 14.00’de il binasında yapılacak.

BBP İl Bakanı Nihat Yıldız, yeni dönem için aday olmayacağını açıkladı. BBP İl Başkanı Yıldız, kongre süreci ve referandumla ilgili olarak basın açıklaması yaptı.

Pazar günkü kongrede yeniden başkan adayı olmayacağını duyuran Nihat Yıldız, “Başkan adayı yönetimden veya delege içinden bir arkadaşımız olacak. Ben yeniden aday olmayacağım. Tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 2 yıl boyunca 7 Haziran ve 1 Kasım olmak üzere iki seçim geçirdik. Her iki seçimden de alnımızın akıyla çıkmış olduk. Kazasız belasınız seçimleri atlattık” diye konuştu. Kongrede 150 delege oy kullanacak. Başkan ve yönetimin yanı sıra, kongrede 25 üst kurultay delegesi seçilecek.

MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİM

BBP İl Başkanı Nihat Yıldız, açıklamasında şunları söyledi:

“Biz bu süreçte, yanlış uygulanan siyasi partiler seçim yasası ile tek kuruş katkı almadan tamamen kendi imkânlarıyla siyaset yapan bir partiyiz. Başta iktidar olmak üzere birkaç parti arasında seçim kampanyası yapıldı. Bugün yine yapılıyor. Referandumda evet çıkarsa seçim kanunlarında değişiklik yapacağız diyerek süreci geçirmeye çalışıyorlar. Önümüzde referandum seçimi var. Bu seçimde daha dinamik il yönetimi oluşturmak üzere yeniden bir kongre yapacağız. Kongrede il başkanlığına aday olmayacağım. Ama bundan sonra verilecek her görevde mücadeleye devam edeceğim.

KUTUPLAŞMA TEHLİKELİ

BBP olarak referandumda hep şunu vurgulamak istedik evet veya hayır demeden, kutuplaştırılmadan, bunun bir demokrasi bayramı olarak görülmesini istiyoruz.

Daha öncede bunu söyledik. Maalesef gelinen süreçte görüyoruz ki, referandumda ciddi anlamda kutuplaşma var. Bunu tehlikeli buluyoruz. Bu yanlıştan bir an önce dönülmesini istiyoruz.

Evet veya hayır, neticede her görüşü savunana milletimiz kararını verecektir. 15 Temmuz’da bu millet, darbeye hayır dedi. Referandumda hayır diyenleri teröristle aynı kefeye koymak doğru değil. Bunun tehlikeli ve yanlış açıklama olduğunu düşünüyorum”

Çiğdem ARMAĞAN