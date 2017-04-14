BBP, kabuk değiştirdi 

BBP içerisinde yaşanan krizi atlattı.Genel Merkez tarafından göreve getirilen Serhat Duyar, 7 ilçe başkanına atama yaptı. Kalan ilçeler ise referandumdan sonra belirlenecek.

Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanı Serhat Duyar, göreve atanarak gelmesinin hemen ardından ilçe başkanlarında değişiklikler yaptı. Mevcut 5 ilçe başkanı kendi isteğiyle görevinden istifa etmişti. Bunun akabinde Başkan Duyar, 6 ilçeye başkan ataması gerçekleştirmiş. Bugün de basın mensuplarıyla Otel Asya’da bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Ayrıca programda İzmit İlçe Başkanlık görevine Yakup Üstün’nün ataması yapıldı. Geriye ataması yapılacak Derince, Körfez, Kandıra, Karamürsel ve Darıca ilçeleri kaldı.

7 İLÇE BAŞKANI KATILDI

Programa Birinci Bölge Teşkilat Başkanı Niyazi Çakır ve İkinci Bölge Teşkilat Başkanı Ali Rıza Ayman İzmit İlçe Başkanı Yakup Üstün, Gebze İlçe Başkanı Zülfikar Şahin, Körfez İlçe Başkanı Tekin Orhan, Kartepe İlçe Başkanı Kadir Engin, Derince İlçe Başkanı Baran Aslan, Çayırova İlçe Başkanı Elvan Şahin ve Dilovası İlçe Başkanı Hasan Yıldız katılım sağladı.

UZLAŞMA SONUCU YAPILAN ANAYASA

Başkan Serhat Duyar yaptığı konuşmada şunları söyledi:

” Mevcut Anayasa 1980 darbesi ile yönetime el koyan askeri cunta tarafından 1982’de yapıldı.Peki, 16 Nisan günü milletimizin önüne sandık konularak oy vereceğimiz Anayasa değişikliği referandumunu kimler hazırladı? Oy vermesek dahi son seçimlerde milletin hür iradesi ile seçilmiş Meclisin iki büyük sağ siyasi partisi tarafından Anayasa hazırlandı. Bir tarafta darbeciler tarafından hazırlanan anayasa diğer tarafta Sağın iki büyük partisi Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin uzlaşma sonucu yapılan anayasa.Millet tercihini sadece buna göre dahi değerlendirebilir.

5 KRİTER İLE EVET DEDİK

Mevcut sistemin adını koymakta zorlanıyoruz. 16 Nisan günü oylayacağımız anayasa değişikliğinde Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Modeli çok tartışıldı. Halen tartışılıyor. Şu anda yaşadığımız dönem içerisinde hangi sistem ile yönetiliyoruz? Bu sistem Parlamenter sistem mi? Hayır. Bu sistem Başkanlık sistemi mi? Hayır. Bu sistem olsa olsa Kenan Evren sistemidir. Stötukocu olmanın mevcut sistemi savunmanın ne ülkemize ne de milletimize fayda sağlamayacağını düşünüyorum. BBP, evet kararını 5 kriter çerçevesinde ele almış ve beklentileri karşıladığı için evet demiştir. Kriterler şunlar; Devletimizin üniter yapısının muhafazası, Türk kimliği ve Türkçemiz, Kuvvetler ayrılığı, Temel haklar ve inanç, Hürriyeti ve Darbe hukukunun ve vesayetin ortadan kaldırılması.

EVET DEMEKLE AK PARTİLİ OLMADIK

BBP duruşu olan bir siyasi harekettir. Siyasi hayatı boyunca doğru kimden gelirse gelsin yanında yer almış, yanlış kimden gelirse gelsin karşısında dikilmiştir. Bu bir seçim değildir. 16 Nisanda Anayasa değişikliğine evet demek üzere sandığa gideceğiz. Bazı kaygıların temelsiz olduğunu görüyorum. Tercihlerinden dolayı kimse ötekileştirilmemeli. Herkesin tercihine saygı duyulmalı. Ancak bazı kaygıların da yersiz olduğunu düşünüyorum. Örneğin Üniter Devlet Yapısı ile ilgili halen daha kaygı duyanlar var. Halbuki Anayasanın3. maddesini okusalar bu kaygıları giderilecektir. Bundan 4-5 yıl önce ülkemizin gündeminde yine anayasa değişikliği vardı. Yalnız 16 Nisan da sandığa oy kullanmak üzere gideceğimiz anayasa ile o gün ki anayasa arasında dağlar kadar fark var. O gün ki Anayasada; Türk kelimesinin tartışıldığı, dilimizin yanına bir dil daha konulacağı telaffuz ediliyordu. Eyalet sisteminin dahi konuşulduğu bu anayasaya çok sert olarak hayır demiştik. Bu gün ki anayasa maddeleri içerisinde Devletimizin üniter yapısının muhafazası ile ilgili kaygı duyacağımız bir madde yok.

BUGÜN TEK ADAMLIK VAR

Anayasa Değişikliğinden sonra Tek Adamlık Gelecek diyenler, mevcut anayasanın 104. maddesini okumalı. Tek adamlık iddiasında bulunanlar mevcut anayasanın 104. maddesini okumalı. Özellikle ana muhalefetten tek adamlık ile ilgili ciddi eleştiriler gelmekte. Ben de diyorum ki mevcut anayasanın 104. maddesini okudunuz mu? Bakanların dışarıdan atanması Muhsin Başkanın önerisidir. 16 Nisan’da sandığa gideceğimiz anayasa değişikliği içerisinde bulunan Bakanların dışarıdan atanmasını çok önemsiyoruz. Şehit Liderimiz 2001 yılında bizim "Türkiye’miz projesi" ile bakanların dışarıdan atanmasını önermiştir.

GÜÇLÜ MECLİS GELECEKTİR

Bakanlar zamanlarının bir kısmını seçim bölgelerinde siyaset yaparak geçiriyorlar, bir kısmını milletvekili oldukları için meclis çalışmalarına katılarak Yasama görevlerini yapıyorlar, diğer taraftan da televizyon ekranlarında PR çalışması yapıyorlar. Görüyoruzki bakanlar zamanlarının dörtte birlik kısmını bakanlık yaparak geçiriyorlar. 16 Nisan halk oylamasından sonra evet çıkarsa ki güçlü bir evet çıkacaktır takiben altı ay içerisinde uyum yasaları ile anayasa değişikliği desteklenecektir. Hem Başbakanın hem de Cumhurbaşkanının açıklamalarında siyasi partiler yasası ve seçim kanununun değiştirileceği söylendi. Siyasi partiler yasası ve seçim kanunu tam demokratik olmalıdır. Yani barajın olmadığı, ön seçim ile milletvekillerinin belirlendiği, tercihli oy sistemi ile vekillerin seçildiği bir sistem olmalıdır . Böylece güçlü milletvekilleri güçlü Meclisi getirecektir.

VESAYET ORTADAN KALKACAK

Ülkemizde bugün dahil, Askeri vesayet, bürokratik vesayet, yargı vesayeti hatta mevcut anayasa ile Cumhurbaşkanı vesayeti mevcut. Anayasa değişikliği ile bütün vesayetler ortadan kalkıyor. Milletin oyuyla gelmiş güçlü ve istikrarlı iktidar geliyor. Yani Hükümet sadece iktidar olmayacak, milletin muktedir iktidarı olacak. CHP’nin itirazının ana sebebi gelecek sistemde biz iktidar olamayız. Belki bugün mümkün görünmüyor ancak. Milletin oyuna kim ipotek koyabilir. Siyasi hayatımızda örnekleri var iktidar olan bir siyasi parti sonrasında yüzde 1 alıyor. Millete daha çok yaklaşırlarsa bu belki mümkün olabilir. Cumhurbaşkanının partili olması çok gündemde. Askerler harici hangi Cumhurbaşkanının Partisi yoktu. Siyasetin içerisinden gelindiğini de düşündüğünüzde partili olmasında ne sıkıntı var. Cumhurbaşkanı partili olabilir ancak tarafsızlığını korumalıdır.

HAYIR DİYENLERİ TERÖRİST İLAN EDEMEZSİNİZ

Bugün çok gergin bir havada siyasi çalışmalarımızı yapıyoruz. Görüyorum ki farklı tercihlerde bulunanalar neredeyse birbirlerine saldıracaklar. Evet diyen de bizim Hayır diyen de bizim kimse tercihinden dolayı ötekileştirilemez. Referandumun son çalışmalarının yapıldığı bugünlerde 17 Nisan günü tekrar yüz yüze bakacağımızı unutmayalım. Bu ülke bizim evetçi ile hayırcı ile aynı gemideyiz. 16 Nisan Anayasa değişikliği halk oylamasında güçlü bir evetin çıkacağını öngörüyorum. Vatanımıza, milletimize 'Evet’imiz hayırlar getirsin”

Çiğdem ARMAĞAN

Yakup Üstün Kimdir?

1983 İzmit doğumlu. Kocaeli Üniversitesi M.Y.O mezunu. Geçtiğimiz dönem BBP İl Başkan Yardımcılığı görevi yaptı. Turizm ve Taşımacılık işleriyle uğraşıyor. Evli iki çocuk babası.