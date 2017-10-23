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BBP kadınlara kollarına Çevrim atandı 

BBP kadınlara kollarına Çevrim atandı 

Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Kadın Kolları Başkanlığına Hilal Çevrim getirildi. 

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İl Başkanı Serhat Duyar yaptığı açıklamada "Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanlığına Hilal Çevrim atanmıştır. An itibari ile çalışmalarına başlamıştır. Kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Çiğdem ARMAĞAN

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