BBP kadınlara kollarına Çevrim atandı 

İl Başkanı Serhat Duyar yaptığı açıklamada "Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanlığına Hilal Çevrim atanmıştır. An itibari ile çalışmalarına başlamıştır. Kendisine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Çiğdem ARMAĞAN