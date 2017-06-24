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BBP Kocaeli, Genel Merkez’in göz bebeği

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BBP Kocaeli, Genel Merkez’in göz bebeği
BBP Kocaeli İl Başkanı Serhat Duyar ve yönetimini ziyaret eden BBP Genel Merkez yöneticileri, Kocaeli’nin teşkilatın göz bebeği olduğunu dile getirerek, çalışmalarını tebrik ve takdir ettiklerini ifade etti.

8 KİŞİLİK HEYETLE

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Merkez yöneticileri, BBP Kocaeli İl Başkanı Serhat Duyar ve yöneticilerini ziyaret etti. Ziyarete BBP Genel Başkan Yardımcıları Bayram Karacan ve Ahmet Yelis, Disiplin Kurulu Üyesi Hayati Örencik, MKYK Üyeleri Muhittin Açıcı, Hasan Tahsin Bayraker, İmdat Köseoğlu, Bayram Bilgin ve İmdat Köseoğlu katıldı. Yöneticileri İl Başkanı Serhat Duyar, yöneticiler Yakup Üstün, Kadir Engin, Baran Aslan, Tekin Orhan, Haktan Karaman, Niyazi Çakır, Ali Rıza Ayman, Murat Aydın, İsmail Aydın, Kadir Cevrim, Fatih Aktulun, Okan Aktepe ve Kocaeli Alperen Ocakları Eğitim ve Kültür Dayanışma Vakfı Başkanı Fatih Gedik ağırladı.

 Bayram vurgusu yapan BBP İl Başkanı Serhat Duyar, “Bayramlar birlik, beraberlik ve kucaklaşmayı beraberinde getirir. Bu bizim köklerimizde olan bir gelenektir. Biz de bayramın birinci günü saat 13.00’te il binamızda dava arkadaşlarımız ve partililerimizle bayramlaşarak bu geleneği sürdüreceğiz. Ardından da Kent Bayramlaşması’na katılacağız” dedi.

“KOCAELİ’Yİ KUTLUYORUZ”

Kocaeli’yi çok yakından takip ettiklerini ifade eden BBP Genel Başkan Yardımcısı Bayram Karacan, “Yaptığınız çalışmaları tebrik ve takdir ediyoruz. Projeleriniz bizleri de heyecanlandırıyor. Kocaeli’yi yakından takip ediyoruz.  İnanıyoruz ki sizler il kongrenizi kuvvetli bir şekilde gerçekleştireceksiniz. Ardından da yapılacak olan genel kurulda yine Kocaeli’ni kuvvetli bir şekilde Ankara’da temsil edeceğinize inanıyorum” şeklinde konuştu. Karacan, ardından da teşkilat ve genel merkez çalışmaları hakkında bilgi verdi. Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis de yarınların BBP’nin olacağını dile getirdi.

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