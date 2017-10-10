BBP Kongresine 7 İl Başkanı katılacak

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Bu ayki ev sahibi ben olmam babıyla benim organizasyonumla Pazar günü il başkanımızla telefonla diyalog kurarak uygun bir saatte 7 il başkanı kongreye katılıp hayırlı olsun ziyaretlerimiz sunup ayrılacağız” dedi.

İLK ZİYARET DSP’YE

Genel Merkez tarafından 6 Nisan 2017 tarihinde il başkanlığına atanan BBP İl Başkanı Serhat Duyar 15 Ekim Pazar Günü gerçekleşecek olan ve tekrar aday olacağı il kongresi davetiyelerini dağıtmaya başladı. Duyar DSP, MHP ve CHP’yi ziyaret ederek davetiye bıraktı ve başka il başkanları olmak üzere tüm partilileri 15 Ekim Pazar Günü saat 14.00’da Körfez Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan kongreye davet etti. İlk olarak DSP İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Duyar davetiyeyi İl Başkanı Halim Dedeoğlu’na vererek, “Son il başkanları toplantısı neticesinde ilimizde 3’üncü bir üniversite kazandırılması noktasında önemli adımlar attık. Kongreden sonra teşkilatlarımızı gözden geçirerek yarın seçim olacakmış gibi hazırlıklarımızı gerçekleştireceğiz” dedi. Siyasi partiler yasası ve seçim kanunu ile ilgili BBP’nin bir taslağı olduğunu söyleyen Duyar, “Ekim sonuna kadar uyum yasaları var. Siyasi partiler yayası ve seçim kanunu ile ilgili taslaklar var. Bizim de BBP olarak genel başkanımızın taslağı var. Bu konuda benim arzum barajın ortadan kalktığı, siyasi partilere hakça ve adilce seçim yardımın yapıldığı, temsilde adaletin yapıldığı bir seçim düzenine artık Türkiye’nin geçmesi gerekiyor” dedi.

VİZE RESTLEŞMESİ TEZGAH

DSP İl Başkanı Dedeoğlu ise kongreye katılım sağlayacaklarını söyleyerek, “Kongreniz partinize ve ülkemize hayırlı olsun. Ben İl Başkanları birlikteliğinden memnunum. Devam etmesinden yanayım. Kocaelispor’un borçlarının temizlenmesinde 7 il başkanının katkısı var. Üniversite ile ilgili de sizlerin desteği var. Bu proje gerçekleşirse bu kente fayda sağlamış olacağız” dedi. Ülke gündemini de değerlendiren Dedeoğlu, “Vize restleşmesi olayını çok samimi bulmuyorum. Dış politikanın kritik noktaya geldiğinde, ilişkiler çok iyi giderken birden bire böyle bir noktaya gelmesi ABD’nin tavrı, bizim de misilleme yapıyor olmamız samimi gelmiyor. Mecliste müftülere nikah hakkı verilmesi apar topar geçti. Gözler başka noktalara çevrilmişken atı alan Üsküdar’ı geçiyor. Birileri de köşeyi dönüyor Döviz ve altın fırlıyor. Bunların tezgah, emperyalist güçlerin oynadığı oyun olarak görüyorum” dedi.

İL BAŞKANLARI MASASINDA ÇÖZÜM ÜRETİLMELİ

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’yü de makamında ziyaret ederek davetiye veren Duyar, “Bu bizim düğünümüz bayramımız olacak. Partilimiz, delegemiz ve Kocaeli’mizin teveccühünü kazanmak istiyoruz. Bu noktada il başkanımızın katılması halinde mutlu olacağız. 7 il başkanının bir araya gelmesiyle oluşan sinerjiyi gördüm. İl Başkanları masası önümüzdeki dönemden itibaren çözüm üretmeye odaklanmak mecburiyetindedir” dedi. MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ise, “Sayın Duyar’a nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyoruz. MHP olarak BBP’nin kongresine katılım sağlayacağız. Kocaeli siyasetinde belki ilk defa 7 il başkanı bir siyasi partinin kongresine katılmış olacak. Bu ayki ev sahibi ben olmam babıyla benim organizasyonumla Pazar günü il başkanımızla telefonla diyalog kurarak uygun bir saatte 7 il başkanı kongreye katılıp hayırlı olsun ziyaretlerimiz sunup ayrılacağız. Daha sonra SP’nin kongresine katılacağız. Daha sonra tüm il kongrelerine katılacağız. Sayın Serhat Duyar, İl Başkanlığı döneminde masanın kurulması ile ilgili özverili çalışmalar yapan bir arkadaşımız. Kongresinin başarılı geçmesini, Türk siyasetinin BBP’ ye ihtiyacı olduğunu, yeni ekibiyle yapacağı çalışmalarda başarılar diliyorum” dedi.

MERKEZDE SALON BULAMADIK

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’a da davetiye veren Duyar, “Başkanımıza geçmiş olsun diyorum. Kendisi benim sevdiğim, saydığım, il başkanları masasında en fazla katkı sunan başkanlarımızdan bir tanesi. Partimizin kongresi Pazar Günü Körfez’de gerçekleşecek. Çünkü merkezde salon bulamadık. Sizleri de davet ediyoruz. Diğer 3 partiyi de ziyaret ederek davet edeceğim” dedi.

BÜTÜN İL BAŞKANLARI SEVİYELİ

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ise, “Nazik ziyaretinden dolayı sayın Duyar’a teşekkür ediyorum. Bu memlekette biz de yaşıyoruz. Sizler gençsiniz. Önemli olan politikada bir makamda yer almak değil, hoş bir seda bırakabilmek. Eski partililerin birbirlerine hakaretlerini geriye almalıyız. Tabiki eleştireceğiz. Ama bu eleştirilerinin bir kalitesi olmalı. Bütün il başkanlarım seviyeli Kocaeli ve Türk siyasetinin olumlu yöne gitmesi için çaba gösteren arkadaşlarımız” dedi.

Ayşegül KALAYCI

