BBP kongresine hukuksuzluk mu karıştı?

Büyük Birlik Partisi (BBP) 15 Ekim tarihinde il kongresini gerçekleştirecek. Kongreye genel başkan Mustafa Destici'de katılım sağlayacak. Mevcut il Başkanı Serhat Duyar yeniden aday olacak. Geçtiğimiz dönem partiden aday olan ancak genel merkez tarafından adaylığı kabul edilmeyen Ercan Keleş, Kocaeli Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu.

Keleş, "15 Ekim 2017 tarihinde yapılacak olan BBP Kocaeli İl Kongresi'nin perde arkasında yaşanan hukuksuzluğu ortaya çıkarmak için Kocaeli Adliyesindeyiz" ifadelerini kullandı.

Çiğdem ARMAĞAN