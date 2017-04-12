BBP Körfez’e Tekin Orhan atandı

Başkanlık sonrası, BBP’nin örgütü bulunan 5 ilçedeki başkanların istifasını isteyen Duyar, ilk atamayı Körfez’e yaptı. BBP Körfez İlçe Başkanlığı’na mimar Tekin Orhan(32) getirildi.
SIRAYLA ATAMA
BBP İl Başkanı Serhat Duyar, “İstifasını istediklerim arasından yeniden atayacaklarım var. Biraz dinlenecek olanlar var. Sırayla atamaları yapacağız” dedi. BBP Körfez İlçe Başkanı Tekin Orhan, Körfez doğumlu, aslen Erzurumlu. Orhan, Proje 106 Mimarlık’ta yönetici olarak çalışıyor.
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