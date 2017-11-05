BBP, yönetimi görücüye çıktı 

Büyük Birlik Partisi’nin(BBP) 15 Ekim tarihinde gerçekleşen kongresinde Serhat Duyar seçilmiş başkan olarak görevine devam etmişti. Duyar, bugün Otel Asya’da gerçekleşen basın açıklamasıyla yönetim kurulunu basına tanıttı. İcra kurulunu da açıklayan Duyar, ayrıca gündeme dair açıklamalarda bulundu. Muhsin Yazıcıoğlu liderlik akademisi hakkında açıklamalarda bulunan Duyar, “Kongremizi gerçekleştirdikten sonra kongrede söylediğim bir projeyi hayata geçiriyoruz. Muhsin Yazıcıoğlu liderlik akademisini Salı günü başlatacağız. Muhsin başkanın daha iyi tanımak ve öğrenmek isteyenleri Salı akşamı 19.30 kent konseyinin toplantı salonuna bekliyoruz” şeklinde konuştu.

YOĞUN BİR TRAFİK VAR

İzmit’in en büyük sorununun ulaşım olduğunu ifade eden Duyar, “Ulaşım bu kentin sorunlarının başında geliyor. Sabah 8 ile 10 arasında çok yoğun bir trafik ile karşılaşıyor. Şehir merkezi artık bitti. Hatta tükendi. Bunda İzmit Belediyesi Başkanı Nevzat Doğan’ın ve daha önceki başkanların hepsinin de kusuru vardır. Yapılan inşaatlarda otopark için ücret aldılar. Ne kadarını otoparka harcadılar. İzmit’in altına bir İzmit daha yapmak lazım. Büyükşehir Belediyesi’de bu düşüncemi destekledi. Bütün siyasi partilerin şehrin merkezinin yayalaştırmaktan başka bir çare kalmadı. Otopark uzun bir proje. Ama bir an önce adım atılmalı. Kocaeli metro konusunda kamuoyunu işgal etmemeli. Bununla ilgili Adapazarı’ndan İstanbul’a kadar metro olması gerekiyor. Kimse bununla ilgili sunum yapmasın. Ciddi adımlar atılsın. Kentimiz ile ilgili taş üstüne taş kim koyacaksa onu destekleriz” şeklinde konuştu.

Öte yandan Duyar, erken seçim olacağını düşündüğü ifade ederek “2018 Nisan ayında seçim öngörüyorum. Yarın seçim olacakmış gibi hareket ediyoruz” dedi.

Çiğdem ARMAĞAN

Duyar’ın görev listesi:

İl Sekreteri : Niyazi Çakır

Yardımcıları: Nilgün Yüksel Yılmaz, Av. Fatih Aktulun, Dilek Sert

İl Muhasibi : Mustafa Demiröz

İl Muhasib Yardımcısı: Mustafa Zengin

Teşkilat İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Sezgin Özmen

Yardımcıları: Barış Nas, Selçuk Taştekin, Önder Kayaoğlu, Volkan Özkan, Bilal Hacıbilaloğlu, Tolga Arsan

Eğitim ve Ar-Ge’den Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Tacettin Tekin Orhan

Yardımcıları: Ercan Sancaktar, İslam Terzi

Basın, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Kadir Cevrim

Yardımcıları: Ertürk Bahçıvan, Ali Osman Tercan, Yunus Emre Çolak

Yan Kurumlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Fuat Öztürk

Ekonomi ve İş Dünyasından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Murat Aydın

Yardımcıları: İsmail Aydın, Kemal Akman, Mehmet Fındıkçı, Sefa Demirkıran

Sosyal İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Mehmet Said Özer

Siyaset Akademisi Koordinatörü: Nilgün Yüksel Yılmaz

İl Kadın Kolları Başkanı: Hilal Cevrim

İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı: Sibel Özmen

Gençlik Çalıştayı Koordinatörü: Baran Aslan

Üniversite Çalıştayı Koordinatörü: Haktan Karaman

Kan-Data Proje Koordinatörü: Erhan Zengin