BBP, yönetimi görücüye çıktı
Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Serhat Duyar, 15 Ekim’de gerçekleştirilen kongre sonrası yeni yönetimi kamuoyuna tanıttı.
Büyük Birlik Partisi’nin(BBP) 15 Ekim tarihinde gerçekleşen kongresinde Serhat Duyar seçilmiş başkan olarak görevine devam etmişti. Duyar, bugün Otel Asya’da gerçekleşen basın açıklamasıyla yönetim kurulunu basına tanıttı. İcra kurulunu da açıklayan Duyar, ayrıca gündeme dair açıklamalarda bulundu. Muhsin Yazıcıoğlu liderlik akademisi hakkında açıklamalarda bulunan Duyar, “Kongremizi gerçekleştirdikten sonra kongrede söylediğim bir projeyi hayata geçiriyoruz. Muhsin Yazıcıoğlu liderlik akademisini Salı günü başlatacağız. Muhsin başkanın daha iyi tanımak ve öğrenmek isteyenleri Salı akşamı 19.30 kent konseyinin toplantı salonuna bekliyoruz” şeklinde konuştu.
YOĞUN BİR TRAFİK VAR
İzmit’in en büyük sorununun ulaşım olduğunu ifade eden Duyar, “Ulaşım bu kentin sorunlarının başında geliyor. Sabah 8 ile 10 arasında çok yoğun bir trafik ile karşılaşıyor. Şehir merkezi artık bitti. Hatta tükendi. Bunda İzmit Belediyesi Başkanı Nevzat Doğan’ın ve daha önceki başkanların hepsinin de kusuru vardır. Yapılan inşaatlarda otopark için ücret aldılar. Ne kadarını otoparka harcadılar. İzmit’in altına bir İzmit daha yapmak lazım. Büyükşehir Belediyesi’de bu düşüncemi destekledi. Bütün siyasi partilerin şehrin merkezinin yayalaştırmaktan başka bir çare kalmadı. Otopark uzun bir proje. Ama bir an önce adım atılmalı. Kocaeli metro konusunda kamuoyunu işgal etmemeli. Bununla ilgili Adapazarı’ndan İstanbul’a kadar metro olması gerekiyor. Kimse bununla ilgili sunum yapmasın. Ciddi adımlar atılsın. Kentimiz ile ilgili taş üstüne taş kim koyacaksa onu destekleriz” şeklinde konuştu.
Öte yandan Duyar, erken seçim olacağını düşündüğü ifade ederek “2018 Nisan ayında seçim öngörüyorum. Yarın seçim olacakmış gibi hareket ediyoruz” dedi.
Çiğdem ARMAĞAN
Duyar’ın görev listesi:
İl Sekreteri : Niyazi Çakır
Yardımcıları: Nilgün Yüksel Yılmaz, Av. Fatih Aktulun, Dilek Sert
İl Muhasibi : Mustafa Demiröz
İl Muhasib Yardımcısı: Mustafa Zengin
Teşkilat İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Sezgin Özmen
Yardımcıları: Barış Nas, Selçuk Taştekin, Önder Kayaoğlu, Volkan Özkan, Bilal Hacıbilaloğlu, Tolga Arsan
Eğitim ve Ar-Ge’den Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Tacettin Tekin Orhan
Yardımcıları: Ercan Sancaktar, İslam Terzi
Basın, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Kadir Cevrim
Yardımcıları: Ertürk Bahçıvan, Ali Osman Tercan, Yunus Emre Çolak
Yan Kurumlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Fuat Öztürk
Ekonomi ve İş Dünyasından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Murat Aydın
Yardımcıları: İsmail Aydın, Kemal Akman, Mehmet Fındıkçı, Sefa Demirkıran
Sosyal İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Mehmet Said Özer
Siyaset Akademisi Koordinatörü: Nilgün Yüksel Yılmaz
İl Kadın Kolları Başkanı: Hilal Cevrim
İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı: Sibel Özmen
Gençlik Çalıştayı Koordinatörü: Baran Aslan
Üniversite Çalıştayı Koordinatörü: Haktan Karaman
Kan-Data Proje Koordinatörü: Erhan Zengin
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