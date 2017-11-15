BBP’de ders; Kentlilik Bilinci ve Siyaset

BBP Kocaeli İl Teşkilatı tarafından açılan Muhsin Yazıcıoğlu Liderlik Akademisi'nin ikinci haftasında konuşmacılar Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm, katılımcıları kentlilik bilinci ile ilgili bilgilendirirken; Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Eğitim Bir-Sen Kocaeli 2 Nolu Şube Başkanı Doçent Doktor Abdulvahap Akıncı ise genel siyaset üzerine eğitim verdi.

Kocaeli Fuarı içinde bulunan Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda gerçekleşen programa BBP İl Başkanı Serhat Duyar’ın yanı sıra parti yöneticileri, bazı STK başkanları ve parti üyeleri katıldı.

Programda ilk olarak konuşan Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Gültekin Görüm, kentlilik bilincinin tanımını yaparak, “Herkes kendisine ‘Ne kadar Kocaeliliyim’ diye sormalı. Hepimiz farklı illerden geldik. Belki bu kentte doğan insanlar bile bu kenti ne kadar tanıyor diye sorgulayabiliriz. Bu kentin türkü ve manilerini, yemeklerini bilen var mı? Kocaeli’nin kendi halkoyunları var mıdır diye de sorabiliriz. Aidiyet duygusunun ne kadar olup olmadığını sormalıyız. Kentlilik bilinci; insanların yaşadıkları kentle bütünleşmeleri, kendilerini kente ait hissetmeleri ve kendilerini bundan dolayı kente karşı sorumlu hissetmeleridir. Kentlilik bilinci ile ilgili göç önemlidir” dedi.

İSTANBUL’DAN GÖÇ SAYISINDA ARTIŞ VAR

Hemşeri dernekleri hakkında bilgi veren Görüm, “Kocaeli’de bulunan hemşeri derneklerine bakıldığında iç formatlarını değişime ihtiyaçları olduğunu görüyoruz. Dernek üyelerinin yüzde yüzünün aynı ilden oluşması doğru değil. Ortak bir paydaya ihtiyaç var. 64 tane ilin Kocaeli’de derneği var. Olmayan 17 il var. Erzurumlulardan 60, Giresun’dan 43, Gümüşhane’den 33 dernek var. İstanbul’dan Kocaeli’ye göç edenlerin sayısında önemli artış var” dedi. Görüm, bu ilde yaşayan insanların “Kocaelispor’u ne kadar destekliyoruz, İzmit gazozunu ne kadar tanıyor ve destek veriyoruz?” diye sorması gerektiğini aktardı.

“MUHSİN YAZICIOĞLU BİR DERVİŞTİ”

Memur Sen’e bağlı Eğitim Bir Sen Kocaeli 2 Nolu Şube Başkanı Doç. Dr. Abdulvahap Akıncı konuşmasına BBP Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu hakkında görüşlerini aktararak başladı.

Akıncı, “Yazıcıoğlu, tüm tehditlere rağmen vatan olumsuz kelime kullanmamış bir siyasetçidir. Muhsin başkan çok şeyler yaşadı. Boşuna kavga etmedi. Boşuna mücadele etmedi. Sadece bizim gibi olanları değil olmayanları da dinlemeliyiz. Bütünleştirici olmalıyız. Muhsin Yazıcıoğlu Türkiye’de bunu savunmuştur. Herkes için adalet istedi. Muhsin Yazıcıoğlu bir dervişti, erendi, bir Alp’ti, bir alperendi” dedi.

SİYASET UZLAŞMAYI GEREKTİRİR

Siyasetin uzlaşmayı gerektirdiğini söyleyen Akıncı, “Politika sadece çalışma değil aynı zamanda uzlaşıdır. İktidara gelmek için belli oranda oy almak gerekiyor. Bu nedenle siyasiler daha kapsayıcı olmak zorunda. Örneğin başkanlık sistemini örnek verelim. 50 +1 alabilmek için yüzde 80’inin hoşuna giden söylemlerde bulunmak zorundasınız. Bu sistem küçük siyasi partileri var edebilecek imkanlar sunacak. Parti ittifaklarını zorunluk kılacak. Siyasetin bittiği yerde kargaşa ve şiddet başlar. Siyaset yapılırken Türkiye’deki Arnavutluk, Almanya ve diğer ülkelerdeki siyaset aynı değildir. Siyasetin çevresel faktörleri vardır. Bir ülke güçlü olmadığında bağımsız adımlar atmasını beklemek anlamlı olmayacaktır” diye konuştu. 21 Kasım’daki dersler Türk Eğitim Sen Kocaeli Şube Başkanı Yaşar Şanlı ve KOGACE Başkanı Çetin Gürol tarafından verilecek.

Ayşegül KALAYCI