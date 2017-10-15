BBP'de Duyar yeniden başkan

Büyük Birlik Partisi (BBP) Olağanüstü İl Kongresi bugün genel başkan Mustafa Destici'nin katılımıyla Körfez Tütünçiflik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Geçtiğimiz Nisan ayında atama ile göreve gelen mevcut Başkan Serhat Duyar rakipsiz olarak girdiği kongrede seçilmiş başkan oldu. 251 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongre sonucunda ayrıca 30 kişilik yönetim kurulu üyesi, 3 kişilik asil 1 kişilik yedek disiplin kurulu üyesi ve 27 kişilik üst kurul delegesi seçildi.

İL BAŞKANLARI GELDİ

Kongreye, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, SP İl Başkanı Nurettin Çelik, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, KOTO Başkanı Necmi Bulut, Emlakçılar Odası Başkanı Ahmet Pekin, Kamu Sen İl Temsilcisi Yaşar Şanlı, TÜMSİAD Başkanı Abdulkadir Yılmaz, KİHMED Başkanı Sebahattin Yamak, Türk Ocakları Başkanı Yücel Alpay Demir, Eğitim Bir Sen 2’nolu Şube Başkanı Abdülvahap Akıncı, Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Çetin Gürol, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Tolga Ok, MÜSİAD Başkanı Celal Ayvaz ve parti teşkilatı katılım gösterdi. Genel Başkan Destici, salona alkışlar eşliğinde girdi. Düğün havası içinde geçen kongrede davul zurna ekibi yer aldı.

BİZE YAKIŞAN KOCAELİ’Yİ KUCAKLAMAK

Kongrede konuşma yapmak için kürsüye gelen İl Başkanı Serhat Duyar, programa katılım sağlayan siyasi parti il başkanlarının tek tek ismini zikrederek başkanları salondaki katılımcılara alkışlattı. Duyar başkanlara katıldıklarında dolayı teşekkür etti. Duyar, “Yarından itibaren bize yakışan tüm Kocaeli’yi kucaklamaktır. Kongre sonrasında yönetimimle birlikte yarın seçim varmış gibi çalışma yapmaya başlayacağız. Kongre sonunda çok hızlı üye kaydı yapacağız” ifadelerini kullandı.

KERKÜK TÜRK KALACAKTIR

Genel Başkan Destici ise şunları söyledi:

“Bu kongrede emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim onlardan razı olsun. Görev alacak arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum. Bugün iki üzücü haber basına düştü. Biri Somali’deki saldırıda 189 kişi hayatını kaybetmiş diğeri de bu sabah Irak’ın Türkmeneli bölgesinde Türk Milletvekilimiz Niyazi Mermeroğlu’nun evine saldırıldı. Kerkük Türk’tür, Türk kalacak”

SERHAT DUYAR'IN LİSTESİ

Yönetim Kurulu: Serhat Duyar, Baran Aslan, Barış Nas, Dilek Sert, Ercan Sancaktar, Ertürk Bahçıvan, Fatih Aktulun, Fuat Öztürk, Haktan Karaman, İsmail Aydın, Kadir Çevrim, Kemal Akman, M. Said Özer, Mehmet Fındıkçı, Murat Aydın, Mustafa Demiröz, Mustafa Zengin, Nilgün Yüksel Yılmaz, Niyazi Çakır, Önder Kayaoğlu, Sefa Demirkıran, Selçuk Taştekin, Sezgin Özmen, Tekin Orhan, Volkan Özkan

Disiplin Kurulu: Ali Rıza Ayman, Sercan Özmen, Kadir Engin

Üst Kurul Delegeleri: Serhat Duyar, Ali Rıza Ayman, Baran Aslan, Barış Nas, Bayram Kurtaran, Dilek Sert, Elvan Şahin, Erdal Güneş, Fuat Öztürk, İsmail Aydın, Kadir Çevrim, Kadir Engin, Kemal Akman, Mehmet Said Özer, Mustafa Zengin, Müge Uçar, Nilgün Yüksel Yılmaz, Niyazi Çakır, Önder Kayaoğlu, Sercan Özmen, Sezgin Özmen, Suat Köse, Tacettin Tekin Orhan, Volkan Özmen, Yakup Üstün, Yusuf Ömür, Zülfikar Şahin

Çiğdem ARMAĞAN