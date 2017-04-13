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BBP'de en genç ilçe başkanı

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BBP'de en genç ilçe başkanı
Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanı Serhat Duyar; Körfez, Gebze, Çayırova, Kartepe ve Dilovası İlçelerine yapılan atamadan sonra Derince BBP İlçe Başkanı olarak Baran Aslan'ı görevlendirdi.

BBP İl Başkanı Duyar, "Göreve geleli çok kısa süre geçmesine rağmen Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımızla birlikte hem teşkilat çalışmalarını yürütüyoruz hem de referandum çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mevcut Anayasa da seçilme yaşı 25 malumunuz. 16 Nisanda sandığa gideceğimiz Anayasa değişikliği gerçekleşirse ki gerçekleşecektir ve güçlü bir evet çıkacaktır. Seçilme yaşı 18 olacaktır. Bizde bugün Büyük Birlik Partimizde çeşitli görevlerde bulunmuş genç kardeşimiz Baran Aslan'ı BBP Derince İlçe Başkanı olarak görevlendirdik.

Baran Aslan Kimdir?

1988 Kocaeli doğumlu olan Baran Aslan aslen Ağrılıdır. İşadamı olan Baran Aslan Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi mezunu. Geçmiş dönemde BBP'de İl Yöneticiliği yapan Baran Aslan evli bir çocuk babası.

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