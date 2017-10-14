BBP'de genel başkanlı kongre 

Kongre saat 14.00'te başlayacak. Mevcut başkan Serhat Duyar, kongrede yeniden aday olacak.

27 ÜST KURUL DELEGESİ

Kongre sonucunda 30 kişilik yönetim kurulu üyesi, 3 kişilik asil 1 kişilik yedek disiplin kurulu üyesi ve 27 kişilik üst kurul delegesi seçilecek.

Çiğdem ARMAĞAN

DUYAR KİMDİR?

1981 yılında İzmit'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Kocaeli’ de tamamladı. Sakarya Üniversitesi Sakarya Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümünde Ön lisans eğitimini alan Duyar, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı. Bahçeşehir Üniversitesi Küresel Siyaset Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Yüksek Lisans yapıyor. 2012 yılında Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanı olarak siyasi hayatına başlayan Duyar, 2013 yılında yapılan kongre sonucunda tekrar İl Başkanı olarak görevini sürdürdü. 2014 yılında gerçekleşen Büyük Birlik Partisi 9. Olağan Kurultayında MKYK Asil üyeliğine seçildi. 2015 yılı itibariyle Büyük Birlik Partisi Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan Milletvekili seçimleri için Büyük Birlik Partisi’nden Kocaeli Milletvekili Aday Adayı oldu. Büyük Birlik Partisi ve Saadet Partisi'nin milli ittifak kararından sonra Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Adayı oldu. 12 Temmuzda gerçekleşen BBP Kurultayının ardından Genel Başkan Danışmanlığı görevine getirildi. 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde Büyük Birlik Partisi Kocaeli Milletvekili adayı oldu.6 Nisan 2017’de BBP İl Başkanlığı’na atandı. Asiye Hanım ile evli olan Duyar, Hatice Kübra, Neslihan ve Emine Zümra olmak üzere üç çocuk babası.