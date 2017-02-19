BBP’de Gönenli dönemi

Büyük Birlik Partisi’nin(BBP) 9. olağan kongresinde eski İl Başkanı Av. Şeref Gönenli partinin yeni il başkanı seçildi.

BBP il binasında dün yapılan genel kurulda, mevcut başkan Nihat yıldız tekrar aday olmadı. BBP yönetiminde Ercan Keleş’in yeni il başkanı olacağı daha önce gündeme getirilmiş, Körfez İlçe Başkanı Mustafa Arha’nın da aday olacağı konuşuluyordu. Ancak kongreye saatler kala Keleş, sosyal medya hesabından kongreye darbe yapıldığını iddia etti, işler birden farklı tarafa döndü.

Bugün de kongre salonunda partinin eski il başkanlarından Av.Şeref Gönenli önderliğinde tek listeyle seçime gidildi. 150 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongre sonucunda 14 yönetim kurulu üyesi, 5 disiplin kurulu üyesi ve 25 üst kurul delegesi seçildi.

KORKMAZ DİVAN BAŞKANI

Kongreyi; Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm de BBP’lilerle birlikte takip etti. Kongrenin Divan Başkanlığını Mehmet Korkmaz yaparken, yardımcılıklarını ise Abdullah Kanpara ve Osman Yılmaz üstlendi.

BBP İl Başkanı Nihat Yıldız, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“- Görevini yerine getirmiş, gönül rahatlığı içinde görevini yapmış olarak görevimi devrediyorum. Partinin kuruluşundan bu yana hiç ayrılmadık. BBP çatısı altındayız. Bu bir bayrak yarışı ve görev değişikliğidir. Her zaman temasta olduğum genel başkanımla bundan sonrada vereceği bütün görevlere hazırım.

BBP'DE GÖREV ALMAK ZOR

BBP’de görev almak çok zor. Siyasette görev almak bir gönül işidir. Kendi imkanlarıyla, kendi yağıyla kavrulan bir parti. Siyaset kanunlarında haksız olarak parasını almayan gasp edilen bir parti. Hiçbir zaman sağımızda, solumuzda bir güce dayanmadık. Hatır için, gönül için değil, partinin her kademesinde yer almak adına birçok arkadaşım aday oldu. Bu dava sen-ben davası değil. Bunu bir kez daha gösterdik. Geçtiğimiz ay ülke olarak kritik süreçten geçtik. İktidar ve muhalefet bu sıkıntıları aştık. Büyük Türk milleti olduğumuzu dünyaya haykırdık. ‘Milleti kutuplaştırmayalım. Evet diyen de, hayır diyen de bu ülkenin insanıdır’ dedik. BBP var oldukça terör örgütleri ülke sisteminde etkili ve yetkili olamayacaklar. Ayrıştırma yanlışından bir an önce özür dileyerek dönülmeli. Türkiye milleti bayrağıyla, ezanıyla ve vatanıyla tektir”

BBP’nin yeni yönetimi şu isimlerden oluştu:

(YÖNETİM): Şeref Gönenli, Mustafa Arhan, Mustafa Korkmaz, Bülent Turan, Mustafa Ceyhan, Ziya Polat, Zülfikar Şahin, Elvan Şahin, Ümit Kıyıcı, Ömür Yeşil, Harun Küçük, Celal Bayraktar, Ömer Şahin, Ekrem Özgür.

(DİSİPLİN): Niyazi Çakır, Kadir Engin, Bayram Kurtaran, Serhat Duyar, Ali Rıza Ayman.

(ÜST KURUL DELEGELERİ): Serhat Duyar, Mehmet Korkmaz, Nihat Yıldız, Remzi Kaya, Şeref Gönenli, Niyazi Çakır, Kadir Engin, Mustafa Korkmaz, Mustafa Arha, Mustafa Demir, Ümit Kıyıcı, Mustafa Mercan, Feramuz Çakmak, Bayram Kurtaran, Elvan Şahin, Zülfikar Şahin, Ziya Polat, Mustafa Ceyhan, Celal Bayraktar, İsmet Yıldırım, Sümmani Yaşık, Ercan Keleş, Ali Rıza Ayman, Ömer Şahin, Bülent Turan.

Çiğderm ARMAĞAN

BBP İl Başkan adayı Keleş: 'BBP kongresine darbe'