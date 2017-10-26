BBP’de icra tamam 

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kocaeli İl Teşkilatı, geçtiğimiz hafta il kongresini gerçekleştirerek yeni başkanını ve yönetimini belirlemişti. Yapılan kongrenin ardından önceki gün BBP il binasında gerçekleştirilen ilk yönetim kurulu toplantısına mazereti olan yöneticiler dışında tüm yönetim kurulu üyeleri katıldı. Yönetim kurulu toplantısı öncesinde il yöneticilerini ziyaret eden Gebze İlçe Teşkilatı yöneticileri hem yeni yönetimi tebrik etti, hem de il başkanı Serhat Duyar’a bir hediye takdim etti. Toplantı öncesinde partiye yeni katılan Rümeysa Cengiz’e de rozetini BBP Kadın Kolları Başkanı Hilal Cevrim taktı.

Sadece muhalefet yapmıyorsunuz

Oldukça kalabalık yönetici grubunun katıldığı toplantısı öncesinde ilk olarak partiye yeni katılan Rümeysa Cengiz’e rozeti takıldı. Muhsin Yazıcıoğlu’na duyduğu ilginin kendisini BBP’ye katılmaya ittiğini belirten Cengiz, “Siz sadece muhalefet yapmıyorsunuz. Vatandaşların sorunlarına çözüm önerileri de sunuyorsunuz. Bu benim ilk dikkatimi çeken olgu oldu. Sizlerle birlikte olmak, bende bir şeyler yapabilmek sizlere katkı sunabilmek için BBP’yi tercih ettim” dedi. Rümeysa Cengiz’e rozetini BBP Kadın Kolları Başkanı Hilal Cevrim taktı.

İlk tebrik Gebze ilçeden

Ardından ilçe yönetimi ile birlikte BBP Gebze İlçe Başkanı Zülfikar Şahin il yönetimini ziyaret etti. Şahin ve yönetimi öncelikli olarak yeniden başkan seçilen Serhat Duyar ve ekibine yeni dönemde başarılar diledi. Her koşulda il yönetiminin yanında olacaklarını ifade eden Şahin, “Sizler il yönetimi olarak sizlere bize, bizlerde sizlere muhtacız. Ben ve yönetimim her zaman yanınızda olacak” diyerek Duyar’a özel bir hediye takdim etti. Serhat Duyar’da hediye için Şahin ve beraberindekilere teşekkür ederek, yeni dönemde çok daha güzel işler başaracaklarının altını çizdi.

Ölmüşlerin ruhuna helva

İl yönetim kurulu toplantısına geçilmeden ve Gebze ilçe teşkilatı da ayrılmadan önce il yöneticilerinden Dilek Sert’in hazırlayıp getirmiş olduğu un helvasını Serhat Duyar tekrardan karıştırarak yönetici arkadaşlarına ikram etti. Dilek Sert’e un helvası için teşekkür eden Duyar, “Ölmüşlerimizin ruhuna gitsin” dedi. Misafirlerin ayrılmasının ardından da BBP’nin yeni yönetimini ilk toplantısını gerçekleştirdi. Oldukça yoğun bir gündem ile başlayan toplantı sonunda Duyar, yapılan istişareler sonucunda netleşen icra takımını duyurdu.

Serhat Duyar’n il başkanı olduğu BBP Kocaeli İl Yönetiminde görev dağılımı şöyle oldu:

İl Sekreteri : Niyazi Çakır

Yardımcıları: Nilgün Yüksel Yılmaz, Av. Fatih Aktulun, Dilek Sert

İl Muhasibi : Mustafa Demiröz

İl Muhasib Yardımcısı: Mustafa Zengin

Teşkilat İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Sezgin Özmen

Yardımcıları: Barış Nas, Selçuk Taştekin, Önder Kayaoğlu, Volkan Özkan, Bilal Hacıbilaloğlu, Tolga Arsan

Eğitim ve Ar-Ge’den Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Tacettin Tekin Orhan

Yardımcıları: Ecan Sancaktar, İslam Terzi

Basın, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Kadir Cevrim

Yardımcıları: Ertürk Bahçıvan, Ali Osman Tercan, Yunus Emre Çolak

Yan Kurumlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Fuat Öztürk

Ekonomi ve İş Dünyasından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Murat Aydın

Yardımcıları: İsmail Aydın, Kemal Akman, Mehmet Fındıkçı, Sefa Demirkıran

Sosyal İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Mehmet Said Özer

Siyaset Akademisi Koordinatörü: Nilgün Yüksel Yılmaz

İl Kadın Kolları Başkanı : Hilal Cevrim

İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı: Sibel Özmen

Gençlik Çalıştayı Koordinatörü: Baran Aslan

Üniversite Çalıştayı Koordinatörü: Haktan Karaman

Kan-Data Proje Koordinatörü: Erhan Zengin

