BBP’de icra tamam
Kongresini tamamlayan BBP Kocaeli İl Teşkilatı, yaptığı ilk yönetim kurulu toplantısında icrasını belirledi. Partiye yeni katılan Rümeysa Cengiz’e de rozetini Hilal Cevrim taktı.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Kocaeli İl Teşkilatı, geçtiğimiz hafta il kongresini gerçekleştirerek yeni başkanını ve yönetimini belirlemişti. Yapılan kongrenin ardından önceki gün BBP il binasında gerçekleştirilen ilk yönetim kurulu toplantısına mazereti olan yöneticiler dışında tüm yönetim kurulu üyeleri katıldı. Yönetim kurulu toplantısı öncesinde il yöneticilerini ziyaret eden Gebze İlçe Teşkilatı yöneticileri hem yeni yönetimi tebrik etti, hem de il başkanı Serhat Duyar’a bir hediye takdim etti. Toplantı öncesinde partiye yeni katılan Rümeysa Cengiz’e de rozetini BBP Kadın Kolları Başkanı Hilal Cevrim taktı.
Sadece muhalefet yapmıyorsunuz
Oldukça kalabalık yönetici grubunun katıldığı toplantısı öncesinde ilk olarak partiye yeni katılan Rümeysa Cengiz’e rozeti takıldı. Muhsin Yazıcıoğlu’na duyduğu ilginin kendisini BBP’ye katılmaya ittiğini belirten Cengiz, “Siz sadece muhalefet yapmıyorsunuz. Vatandaşların sorunlarına çözüm önerileri de sunuyorsunuz. Bu benim ilk dikkatimi çeken olgu oldu. Sizlerle birlikte olmak, bende bir şeyler yapabilmek sizlere katkı sunabilmek için BBP’yi tercih ettim” dedi. Rümeysa Cengiz’e rozetini BBP Kadın Kolları Başkanı Hilal Cevrim taktı.
İlk tebrik Gebze ilçeden
Ardından ilçe yönetimi ile birlikte BBP Gebze İlçe Başkanı Zülfikar Şahin il yönetimini ziyaret etti. Şahin ve yönetimi öncelikli olarak yeniden başkan seçilen Serhat Duyar ve ekibine yeni dönemde başarılar diledi. Her koşulda il yönetiminin yanında olacaklarını ifade eden Şahin, “Sizler il yönetimi olarak sizlere bize, bizlerde sizlere muhtacız. Ben ve yönetimim her zaman yanınızda olacak” diyerek Duyar’a özel bir hediye takdim etti. Serhat Duyar’da hediye için Şahin ve beraberindekilere teşekkür ederek, yeni dönemde çok daha güzel işler başaracaklarının altını çizdi.
Ölmüşlerin ruhuna helva
İl yönetim kurulu toplantısına geçilmeden ve Gebze ilçe teşkilatı da ayrılmadan önce il yöneticilerinden Dilek Sert’in hazırlayıp getirmiş olduğu un helvasını Serhat Duyar tekrardan karıştırarak yönetici arkadaşlarına ikram etti. Dilek Sert’e un helvası için teşekkür eden Duyar, “Ölmüşlerimizin ruhuna gitsin” dedi. Misafirlerin ayrılmasının ardından da BBP’nin yeni yönetimini ilk toplantısını gerçekleştirdi. Oldukça yoğun bir gündem ile başlayan toplantı sonunda Duyar, yapılan istişareler sonucunda netleşen icra takımını duyurdu.
Serhat Duyar’n il başkanı olduğu BBP Kocaeli İl Yönetiminde görev dağılımı şöyle oldu:
İl Sekreteri : Niyazi Çakır
Yardımcıları: Nilgün Yüksel Yılmaz, Av. Fatih Aktulun, Dilek Sert
İl Muhasibi : Mustafa Demiröz
İl Muhasib Yardımcısı: Mustafa Zengin
Teşkilat İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Sezgin Özmen
Yardımcıları: Barış Nas, Selçuk Taştekin, Önder Kayaoğlu, Volkan Özkan, Bilal Hacıbilaloğlu, Tolga Arsan
Eğitim ve Ar-Ge’den Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Tacettin Tekin Orhan
Yardımcıları: Ecan Sancaktar, İslam Terzi
Basın, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Kadir Cevrim
Yardımcıları: Ertürk Bahçıvan, Ali Osman Tercan, Yunus Emre Çolak
Yan Kurumlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Fuat Öztürk
Ekonomi ve İş Dünyasından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Murat Aydın
Yardımcıları: İsmail Aydın, Kemal Akman, Mehmet Fındıkçı, Sefa Demirkıran
Sosyal İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı: Mehmet Said Özer
Siyaset Akademisi Koordinatörü: Nilgün Yüksel Yılmaz
İl Kadın Kolları Başkanı : Hilal Cevrim
İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı: Sibel Özmen
Gençlik Çalıştayı Koordinatörü: Baran Aslan
Üniversite Çalıştayı Koordinatörü: Haktan Karaman
Kan-Data Proje Koordinatörü: Erhan Zengin
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