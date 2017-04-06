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BBP’de kafalar karışık Duyar, il başkanı oldu

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BBP’de kafalar karışık Duyar, il başkanı oldu
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre İl Başkanı Şeref Gönenli görevden alındı. Yerine 45 gün içerisinde kongreye götürmek üzere Serhat Duyar atandı. 

Büyük Birlik Partisi (BBP) eski İl Başkanı, eski MKYK Üyesi ve eski genel başkan danışmanı Serhat Duyar, iki gün önce genel merkez  tarafından Kocaeli, Sakarya ve Düzce illerinden sorumlu Parti Müfettişi olarak atanmıştı. Bu kararın ardından çok geçmeden BBP Kocaeli İl Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından Genel Başkan Haşim Yanar tarafından alınan “Kocaeli eski İl Başkanlarından Serhat Duyar, dün görevlendirildiği Kocaeli Parti Müfettişliği görevinden bugün itibariyle alınmış” kararı yayınlandı. Duyar ise bu ifadenin gerçeği yansıtmadığını söyleyerek kendisine karşı yapılmış bir komplo olduğunu iddia etti.

KARAR GENEL MERKEZİN
Duyar, “Genel Merkez tarafından referandum kararı ‘evet’ olarak açıklandı. Ancak Kocaeli İl teşkilatları bu kararı ret ederek ‘hayır’ oyu verecekler. Bende ‘evet’ kararı için çalışma yaptığımdan dolayı böyle bir asılsız durumu paylaştılar” dedi.  Parti içinde kafaları karıştıran durumun ardından çok geçmeden genel merkez tarafından bir karar alındı. Karara göre eski Başkan Nihat Yıldız’dan görevi devralan Şeref Gönenli, başkanlık görevinden alındı. Yerine de yine bir dönem partiye başkanlık yapan Serhat Duyar atandı. Karar kamuoyuna “Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Başkanlığı görevinde 45 gün içerisinde kongreye götürmek üzere Serhat DUYAR atanmıştır. BBP HABER MERKEZ” şeklinde duyuruldu.

Çiğdem ARMAĞAN

 

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