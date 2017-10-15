BBP’de kongre
Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Kongresi bugün yapılıyor. Kongreye BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de katılacak.
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DUYAR TEK ADAY
Halen BBP İl Başkanı olan Serhat Duyar, bugün saat 14.00’te Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde başlayacak kongrede büyük olasılıkla tek aday olacak. BBP İl Kongresinde 30 kişilik il yönetim kurulu 3 kişilik disiplin kurulu ile 27 kurultay delegesi seçilecek.
SERHAT DUYAR
BBP İl Başkanı 1981 İzmit doğumlu, evli 3 çocuk babası. Halen Bahçeşehir Üniversitesi’nde yüksek lisans yapıyor. 2012 yılında BBP İl Başkanı olarak siyasete girdi. O tarihten beri BBP’de aktif siyaset yapıyor. Bugün tek aday olması bekleniyor.
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Etiketler : Kocaeli, İzmit, Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici
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