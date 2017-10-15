BBP’de kongre 

DUYAR TEK ADAY

Halen BBP İl Başkanı olan Serhat Duyar, bugün saat 14.00’te Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde başlayacak kongrede büyük olasılıkla tek aday olacak. BBP İl Kongresinde 30 kişilik il yönetim kurulu 3 kişilik disiplin kurulu ile 27 kurultay delegesi seçilecek.

SERHAT DUYAR

BBP İl Başkanı 1981 İzmit doğumlu, evli 3 çocuk babası. Halen Bahçeşehir Üniversitesi’nde yüksek lisans yapıyor. 2012 yılında BBP İl Başkanı olarak siyasete girdi. O tarihten beri BBP’de aktif siyaset yapıyor. Bugün tek aday olması bekleniyor.

