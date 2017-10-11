BBP’de yönetim şekillenmeye başladı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kocaeli İl Teşkilatı’nın kongresi 15 Ekim Pazar Günü saat 14.00’da Körfez Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde Genel Merkez Başkanı Mustafa Destici’nin katılımı ile gerçekleşecek. Kongrede 2017 Nisan ayında Genel merkez tarafından tekrar il başkanlığına atanan Serhat Duyar tekrar aday olacak. Kongrede 30 kişilik yönetim, 3 kişilik asil 1 kişilik yedek disiplin kurulu ve 27 kişilik üst kurul delegesi oluşturulacak. Duyar’ın yönetiminde kesin olarak yer alacak 15 isim belli oldu.

BBP SİYASET AKADEMİSİ

BBP İl Başkanı Serhat Duyar kongre sonrasında gerçekleşmesini planladığı projeler hakkında bilgi vererek, “Önümüzdeki süreçte uzun süredir akademisyenler ve genel merkezimizden büyük destek bulduğumuz BBP Siyaset Akademisi’ni kuracağız. Burası, BBP’nin misyonu, Muhsin Yazıcıoğlu, Adab-ı Muaşeretten nasıl siyaset yapılacağına kadar birçok konu başlığının yer alacağı bir siyaset akademisi olacak. Bununla ilgili KOÜ’deki hocalardan Genel Merkez MKYK üyeleri ve Genel Başkan yardımcılarımızdan destek alacağız. Her hafta farklı bir konu başlığı işlenecek. Amacımız hem mevcut arkadaşların gelişimini sağlamak hem de Kocaeli siyasetine yeni arkadaşlar kazandırmak” dedi.

KAN BAĞIŞI VE KADIN ÇALIŞTAYI

Yeni dönemde 3 tane sosyal sorumluluk projelerinin olacağını söyleyen Duyar, “Kan ihtiyacına yardımcı olmak için 12 ilçemizde data oluşturacağız. Kök hücre ile ilgili birkaç tane toplantılarına katıldım. Desteğe ihtiyaçları var. Bu konuda bilgilendirme toplantıları yapacağız. Kadın girişimcileri desteklemek için arkadaşlarımız proje yazıyor. Toplumun yüzde 51’ i kadın. Kadının gelişmesi ile toplum ilerleyecektir. Kadın girişimcilerin önünü açacak bir projeye imza atacağız, kadın çalıştayı yapacağız. Kadının ön planda olduğu bir dönem geçireceğiz. Yönetimimizde en 5 kadın yer alacak. En az 5 genç kardeşimiz de ana kademede yer alacak” diye konuştu.

29 OCAK VE 25 MART’TA İKİ ÖNEMLİ ETKİNLİK

Her hafta 12 ilçede ev toplantısı gerçekleştireceklerini söyleyen Duyar, “Her hafta bir ilçede kahvaltı organizasyonumuz olacak. Herkes böreğini poğaçasını kendisi getirecek. İmece usulü kahvaltı olacak. Tüm teşkilat mensuplarımızın katılımı ile gerçekleşecek. Her ay düzenli olarak farklı bir ilçede divan toplantısı yapacağız. Hem Kocaeli’ de hem üye sayımızı arttıracağız. Üye kampanyası yapacağız. 29 Ocak’ta partimizin 25’inci yılını kutlayacağız. Çeyrek asır diyebileceğimiz bir hareketin kuruluşu ile ilgili ciddi çalışmalar yapacağız. 25 Mart ile ilgili 1 haftayı kapsayan Muhsin başkanımızı anma, anlama ve anlatma programlarımız olacak. STK ziyaretlerimiz devam edecek. Kocaeli siyasetinde il başkanları toplantısı önemli bir hal aldı. Sorunları çözer hale geldi. Bize birçok sıkıntı geliyor. Orada da atmamız gereken adımlar var” ifadelerini kullandı.

SERHAT DUYAR’IN LİSTESİ:

İsmi kesinleşen yönetim kurulu üyesi adayları: Serhat Duyar, Niyazi Çakır, Tekin Orhan, Baran Aslan, Fuat Öztürk, Kadir Çevrim, Sercan Özmen, Ali Rıza Ayman, Ercan Sancaktar, Mustafa Zengin, Fatih Aktulum, Mustafa Demiröz, Nilgün Yüksel Yılmaz, Hilal Çevrim, Dilek Sert.

Ayşegül KALAYCI