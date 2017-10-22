BBP'li Yıldız, SP'ye üye oldu
Geçtiğimiz yıllarda Büyük Birlik Partisi(BBP) il başkanlığını yürüten Nihat Yıldız, Saadet Partisi'ne üye oldu.
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SP İl Başkanı Nurettin Çelik, konuşmasının ardından sahneye partiye yeni üye olan isimleri davet etti. Yeni üye olanlar arasında BBP’nin eski İl Başkanı Nihat Yıldız’ın yer alması dikkat çekti. Sahneye gelen Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, aralarında Yıldız’ında olduğu yeni üyelere parti rozeti taktı.
Çiğdem ARMAĞAN
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Etiketler : Büyük Birlik Partisi, Nihat Yıldız, Nurettin Çelik, Saadet Partisi
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