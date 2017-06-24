Bebeğinin mahsur kaldığı eve üst katın balkonundan iple inmek isteyince...

Körfez İlçesi'nde, kapısı kapanan evde bebeği mahsur kalınca üçüncü katın balkonundan aşağı kattaki evinin balkonuna inmek isteyen Avni Ersoy, ipin kopması sonucu düşerek yaralandı.

Olay, Körfez Hacı Osman Mahallesi Bağdat Caddesi Akça Sokak'taki meydana geldi. Apartmana yeni taşınan Avni ve Esra Ersoy çifti, kapı kapanınca dışarıda kaldı. Anahtarı içeride unutan çift, evde bebekleri mahsur kalınca, bir an önce eve girebilmek için çare aramaya başladı. Avni Ersoy üst katın balkonundan, iple ikinci kattaki evlerinin balkonuna inmek istedi. Bu sırada ip kopunca Avni Ersoy üçüncü kattan aşağı düştü. Yaralanan Avni Ersoy, olay yerine sevk edilen ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Avni Ersoy'un vücudunda kırıklar oluştuğu belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi ise balkondan içeri girerek kapıyı açarak annenin bebeğine ulaşmasını sağladı.

Avni Ersoy'un yakınları, vatandaşların itfaiyenin kapı açmak için ücret isteyeceğini söylediğini, parası olmayan genç adamın da iple balkondan aşağıya inmeye çalıştığını iddia etti. İtfaiye yetkilileri ise, bu durumlarda ücret alınmadığını söyledi.