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Bebeğinizin kaşığıyla mamasının tadına bakmayın

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Bebeğinizin kaşığıyla mamasının tadına bakmayın
Bebeklerin ağız-diş sağlığı konusunda anne-babalara seslenen Diş Hekimi Kökdemir, “Ağzınızdaki bakteriler, mama yedirmeden önce aynı kaşık ile mamanın tadılması sonucu bebeğe bulaşır” dedi.

Hem anne-babalara hem de yeni evlenecek çiftlere seslenen Diş Hekimi Pertev Kökdemir, ailelere diş kontrollerini ihmal etmemelerini önerdi.

Kökdemir; “Bebek sahibi olma düşünceniz varsa annenin ve babanın ağız ve diş sağlığı çok önemlidir. Tabii ki genetik geçiş ile birçok diş hastalığı ve diş eti hastalığı sonraki nesillerde görülebilir ancak dişlerine çok iyi bakan kişilerde bu risk en az seviyede olacaktır” dedi.

BEBEKLERİN AĞZI STERİLDİR

Bebekler doğdukları zaman ağızlarının tamamen steril olduğunu dile getiren Kökdemir, “Hiçbir çürük oluşturucu veya diş etine sebep olabilecek bakteri bebeğin ağzında yoktur. Bu bakteriler zaman içinde öpme, aynı çatal-bıçağın kullanılması veya bebeğe mama yedirmeden önce aynı kaşık ile mamanın tadılması sonucu bebeğe bulaşır. Bebeklerin ve çocukların da ağız ve diş bakımı iyi yapılırsa çürük ve diş eti hastalığı riski minimumda kalacaktır. Ancak anne ve baba evlenmeden önce ağızlarını tamamen sağlıklı hale getirirlerse, aile fertlerine kendilerinden bulaşabilecek bakteri miktarı da en alt seviyede olacak, çürük ve diş eti hastalığı riski çok azalacaktır. Bu nedenle evlilik öncesi ağız ve diş bakımı yaptırılması; varsa diş eti iltihabının iyileştirilmesi gelecek nesillerin sağlıklı diş ve diş etlerine sahip olmasında ilk adımdır” diye konuştu.

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