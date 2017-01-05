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Bebek ölümünde D vitamini şüphesi

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Bebek ölümünde D vitamini şüphesi
Fransa Sağlık Bakanlığı bir bebeğin ölümüne yol açan D vitamini takviyesi yapan Uvesterol D adlı ilacın satışını yasakladı. Bakanlık kararın soruşturmanın tamamlanmasına kadar önlem amaçlı olduğunu açıkladı.

Fransa’da 21 Aralık’ta 10 günlük bir bebek D vitaminin verilmesinden kısa süre sonra yaşamını yitirmişti. Sağlık Bakanlığı bu skandalın ardından D vitamini takviyesi yapan “Uvesterol D” adlı ilacın satışını yasakladığını açıkladı. Sağlık Bakanı Marisol Touraine, “Anne babalara tavsiye edilen bu ilacın riskler barındırdığı açık” dedi.

Peki ilaç Türkiye’de satılıyor mu? Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, ilacın Türkiye’de satılmadığını belirterek, muadili bir ilacın da bulunmadığını söyledi.

Çolak, “Bu ilaç dört ayrı vitaminin bir arada olduğu bir ilaç ve damla şeklinde. Uvesterol D yurtdışında kullanılıyor. Prematüre ve yeni doğan bebekler için vitamin eksikliği ve emilim bozukluğu tedavisinde yazılıyor” diye konuştu.

Eczacılar ise Türkiye’de içinde çeşitli vitaminlerin bulunduğu ilaçların reçetesiz ve besin takviyesi olarak satıldığına dikkat çekti. Fransa’da yasaklanan ilacın Türkiye’de satışının olmadığını belirten eczacılar, ilacın ölümcül olmadığı vurgusunu yaparken, “Bunun için karaciğer yetmezliğinin bulunması gerekir” açıklaması yaptı.

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