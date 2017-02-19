Bebeklerine şehit Halisdemir'in adını koydular

Yılmaz çifti bebeğine şehit Ömer Halisdemir'in ismini verdi.

Körfez'de yaşayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cenaze Hizmetleri'nin sevilen personellerinden Olcay(37) ve Esen Yılmaz(35) yeni doğan bebeklerine, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, Özel Kuvvetler Komutanlığına gelen Tuğgeneral Semih Terzi'yi vurarak komutanlığın darbecilerin eline geçmesini engelleyen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halis Demir'in ismini verdi. Çiftin 10 yaşında İkranur isminde bir kız çocukları var.

Kerim YAVUZ