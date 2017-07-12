Bedava  hizmetin bir süresi olmalı

İzmit, tramvay konusunu çok konuştu, çok tartıştı.

Büyükşehir Belediyesi, önemli gecikmeyle de olsa, sonunda İzmit’te Sekapark ile Otogar arasında tramvayı çalıştırmaya başladı. Tramvay alışmaya başladığından buyana bir aydan fazla zaman geçti. Hala ücretsiz. Elbette ulaşım konusunda halka ücretsiz hizmet verilmesi güzel bir şey. Ama bunun bir sınırı olmalı. Birincisi, bu şehirde herkes tramvayı kullanmıyor. Şehirde yaşayan bir grup insan ücretsiz hizmet alırken, çok daha büyük bir grup insan bundan yararlanamıyor. İkincisi aynı hatta çalışan toplu taşıma araçları var. Bunlar kayıtlı, ruhsatlı, vergi ödüyor. Ücretsiz tramvay, bu araçlar için de haksız rekabet yaratıyor.

Ucuz olsun, tramvay zamanında işlesin, seferler aksamadan yapılsın. Ama bu kadar uzun süre tramvayın ücretsiz olması da abes. Kimi boş zamanı olan insanlar, bütün gün tramvayda tur atıyor, Sekapark-Otogar arasında gidip geliyorlar. Tramvayın gerçekten hizmet verebilmesi için, makul bir ücret karşılığında, ama dakik olarak çalışmasına özen gösterilmesi gerekiyor.