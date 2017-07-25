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Bedava tramvayda son haftaya girildi

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Bedava tramvayda son haftaya girildi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit’te Otogar-Seka Park arasında çalıştırmaya başladığı Akçaray isimli tramvay, yaklaşık 2 aydan beri yolcuları ücretsiz taşıyor.

1 Ağustos Salı gününden itibaren tramvayda ücretli yolculuk başlayacak.

10 DAKİKADA BİR

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park yetkililerinden alınan bilgiye göre, halan tramvay 15 dakikada bir sefer yapıyor. 1 Ağustos’tan itibaren 10 dakikada bir tramvay hareket edecek. Okulların açılacağı eylül döneminde ise, sefer sıklığı 6-10 dakika aralığına indirilecek.

GECE 24.00’E KADAR

Ulaşım Park yetkilileri, 1 Ağustos’tan itibaren tramvay seferlerinin sabah 07.00’de başlayacağını, gece saat 24.00’te sona ereceğini açıkladılar. 1 Ağustos’tan itibaren tramvayda yolculuk ücreti tam 1.50, öğrenci 1 TL olarak uygulanacak.

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BEDAVA DÖNEMİ BİTİYOR- Seka Park-Otogar arasında deneme seferlerine 12 Haziran’da başlayan İzmit Tramvayı (AKÇARAY), iki ayı aşkın süreden beri yolcuları ücretsiz taşıyor.

1 Ağustos Salı gününden itibaren tramvayda ücretli yolculuk dönemi başlayacak.

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