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Bedensel Engelli Tekerlekli Basketbol Takımı,Kuveyt Milli Takımı’na kafa tuttu

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Bedensel Engelli Tekerlekli Basketbol Takımı,Kuveyt Milli Takımı’na kafa tuttu
Kocaeli Bedensel Engelli Tekerlekli Sandalye Takımı, kamp için ülkemize gelen Kuveyt Milli Takımıyla hazırlık maçı oynadı.

Çayırova Spor Salonu’nda oynanan maç başa baş mücadeleye sahne oldu. Maç 75-68 Kuveyt Milli Takımının galibiyetiyle biterken Kocaeli Bedensel Engelliler Tekerlekli Sandalye takımı da alkış aldı. 

BAŞKAN YILDIZ YETKİLİLERDEN DESTEK İSTEDİ 
Derince’de faaliyet gösteren ve çalışmaların Derince Spor Salonu’nda sürdüren temsilcimiz Çayırova’daki maça bir hayli zor şartlarda gidebildi. Derinceli esnaf Güven Deniz engelli takımına yardımcı oldu ve bazı sporcuları kendi özel aracıyla maça götürdü. Diğer oyuncular yöneticilerin araçlarıyla maça gitti. Tekerlekli sandalyeler de bir kamyon kasasında Çayırova’daki salona götürüldü. Kulüp Başkanı Hüseyin Yıldız, desteği için Güven Deniz’e teşekkür etti. Başkan Yıldız, çok güç koşullar altında faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek yetkililerden yardım istedi. 
 

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